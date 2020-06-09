Ингушских активистов внесли в федеральный список экстремистов

В Ингушетии восемь активистов, участвовавших в акциях протеста в Магасе 26 мартя 2019 года, включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Их имена в соответствующем списке опубликовала "Российская газета".

Это Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев, Ахмед Погоров, Зарифа Саутиева, Багаудин Хаутиев и Исмаил Нальгиев.

"Я в принципе считаю, что обвинение притянуто за уши, - говорит руководитель ингушского отделения правозащитного центра "Мемориал" Тимур Акиев. - Доводы сомнительные. Какие проявления экстремизма? Но финмониторинг не разбирается, что по факту, а где просто предъявлено обвинение. Пока же суд не доказал их вину, защита не попыталась опровергнуть доводы обвинения".

Суд над участниками митинга будет не раньше, чем через месяц: сейчас обвиняемые находятся на стадии ознакомления с материалами уголовного дела и обвинительным заключением.

Напомним, активисты были арестованы после и находятся в различных СИЗО Северного Кавказа. Участники протеста обвиняются в организации применения насилия в отношении представителей власти, а также в создании экстремистского сообщества и участии в его деятельности.

Всего же, как сообщает "Кавказ.Реалии", по делу о митинге к уголовной ответственности были привлечены 44 человека (дела троих из них прекращены). 23-х фигурантов суд первой инстанции уже признал виновными в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья, и назначил наказания от 4 месяцев до 1 года и 11 месяцев лишения свободы.