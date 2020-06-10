Второй самолет из ОАЭ прилетел в Израиль с помощью для палестинцев

Эмиратовская авиакомпания Etihad Airways во вторник совершила второй рейс в Израиль с грузом медицинской помощи палестинцам, сообщила Reuters пресс-секретарь авиакомпании.

Государственный перевозчик ОАЭ совершил первый известный рейс в Израиль 19 мая. Он перевез грузы, которые должны помочь палестинцам в борьбе с новым коронавирусом после того, как Специальный координатор Организации Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу (ЮНСКО) скоординировал перевозку 16-тонного груза из ОАЭ.

Однако палестинские власти отказались принять этот груз, утверждая, что любая помощь, предназначенная для отправки палестинскому народу, должна быть сначала согласована с Палестинской администрацией органом. Они добавили:

Отправка их напрямую в Израиль является прикрытием для нормализации.

Пока не ясно, что же в итоге случилось с первой партией груза. Пресс-секретарь Палестинской администрации не смог немедленно дать комментарий.

Как и в случае с первым рейсом, рейс во вторник из Абу-Даби перевез исключительно груз, без пассажиров на борту, сообщила Reuters представитель Etihad по электронной почте.

«Etihad Airways продолжает выполнять гуманитарные рейсы, предоставляя столь необходимую помощь странам в пределах своей сети и за ее пределами», - сказала она.

Напомним, что Израиль не имеет дипломатических отношений с ОАЭ или какими-либо другими пятью арабскими странами Персидского залива, и между ними нет коммерческих рейсов. Тем не менее, общие опасения по поводу влияния Ирана в регионе привели к оттепели в отношениях между Израилем и Персидским заливом в последние годы.

В прошлом месяце верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил первый коммерческий рейс между двумя странами как форму «предательства» палестинского дела, обвинив их в нормализации отношений с Израилем. Он написал в Твиттере:

«Сегодня некоторые государства Персидского залива совершили самое большое предательство против своей собственной истории и истории арабского мира. Они предали Палестину, поддерживая Израиль.»

Официальный представитель Израиля, выступая на условиях анонимности, сообщил агентству Reuters, что рейс Etihad во вторник завершает доставку помощи из ОАЭ палестинцам.