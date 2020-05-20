Etihad совершил первый рейс из ОАЭ в Израиль - чтобы доставить помощь палестинцам

Во вторник самолет Etihad Airways вылетел из столицы Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль, чтобы доставить палестинцам помощь для борьбы с коронавирусом, сообщила авиакомпания. Это стало первым известным прямым коммерческим рейсом между двумя странами.

Полет состоялся, несмотря на то, что у ОАЭ нет официальных дипломатических связей с Израилем, а между двумя государствами нет коммерческих рейсов.

Тем не менее, это знаменует собой момент открытого сотрудничества между странами после многих лет слухов о кооперации между ними, основанной на взаимной вражде по отношению к региональному конкуренту Ирану.

В прошлом году израильский министр иностранных дел Исраэль Кац посетил Абу-Даби, где он обсудил «иранскую угрозу» с должностными лицами эмирата, как сообщил его офис в то время. А в 2018 году Мири Регев, служившая министром спорта Израиля, также вылетела в столицу ОАЭ, где она отправилась в экскурсию по Великой мечети шейха Зайда.

Израиль должен был принять участие в выставке World Expo 2020 в Дубае, но она была отложена из-за вспышки коронавируса.

В прошлом эмиратовским частным и дипломатическим самолетам часто приходилось лететь через третью страну, прежде чем отправиться в Израиль.

Etihad, государственный авиаперевозчик дальнего следования, подтвердил, что во вторник он отправил рейс в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

«19 мая Etihad Airways выполнила специальный гуманитарный грузовой рейс из Абу-Даби в Тель-Авив, чтобы доставить палестинцам медикаменты», - сказали представители компании агентству Associated Press.

Несколько израильских СМИ сообщили, что полет осуществлялся в координации с министерством иностранных дел Израиля и Всемирной продовольственной программой ООН.

Правительство ОАЭ не предоставило немедленных комментариев.

Видеоролики показывают, как экипаж в аэропорту имени Бен-Гуриона выгружает стопки картонных коробок с большими плакатами над ними с надписью: «ПОМОЩЬ ОАЭ: для Палестины, чтобы бороться с коронавирусом (COVID-19)».

Организация Объединенных Наций заявила, что она координировала 14-тонную поставку «неотложных медицинских материалов» из ОАЭ, дабы помочь ограничить распространение COVID-19 на палестинских территориях, согласно заявлению Специального координатора Организации Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу. (UNSCO).

«Помощь включает средства индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинское оборудование. В первую очередь, это 10 аппаратов ИВЛ, которые крайне необходимы», - говорится в заявлении.

Пока не ясно, были ли доставлены эти 14 тонн помощи во вторник на грузовом рейсе Etihad. В самом заявлении UNSCO эмиратовская компания не упомянута.

Полет из Абу-Даби в Тель-Авив происходит, когда Израиль планирует аннексировать большую часть оккупированных палестинских территорий на Западном берегу.

ОАЭ осудили возможный шаг как «незаконный», но сотрудничество между двумя странами, похоже, созрело. В апреле израильские СМИ сообщили, что правительство Эмиратов предложило эвакуировать израильских граждан, застрявших в Марокко из-за пандемии.

«Вот способ облегчить нормализацию ОАЭ с Израилем - это сделать с помощью «коронапомощи палестинцам», - заявила в Твиттере правозащитница Сара Ли Уитсон.

На самом деле очевидно, что дилемма далеко не такая простая. Помощь палестинцам здесь и сейчас, в которой они столь нуждаются, действительно невозможна без налаживания отношений с Израилем. В этом смысле палестинцы стали заложниками. С другой стороны, нормализация таких отношений между арабскими странами и Израилем доказывает Тель-Авиву, что он может делать с палестинцами все что ему угодно и это мало повлияет на процесс нормализации.

Палестинские чиновники на оккупированном Западном берегу тоже никак пока не прокомментировали рейс. Представители органов здравоохранения в секторе Газа, которым управляет движение ХАМАС, заявили, что им ничего не известно о доставке помощи в Газу из Абу-Даби.

Ни в секторе Газа, ни на Западном берегу нет собственного аэропорта, что означает, что большая часть грузов, направляющихся на палестинскую территорию, должна проходить через Израиль.