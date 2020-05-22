Палестинцы отказались от помощи ОАЭ

Палестинская администрация отказалась от гуманитарной помощи, которая была отправлена им ОАЭ через своего национального авиаперевозчика Etihad Airways. Как мы писали на днях, это был первый известный рейс из ОАЭ в Израиль.

Министерство здравоохранения Палестины в четверг опубликовало заявление об отказе от помощи, которая была «отправлена ​​без согласования».

«Помощь ОАЭ прибыла в аэропорт Бен-Гурион без нашего ведома и без согласования с нами. Поэтому мы не можем ее принять», - сказали в министерстве.

Напомним, что ОАЭ совершили свой первый публично объявленный рейс в Израиль во вторник, когда Etihad Airways отправила медикаменты в Тель-Авив.

Абу-Даби утверждает, что груз должен был помочь палестинцам справиться с пандемией коронавируса. На оккупированных палестинских территориях нет действующих аэропортов.

«Etihad Airways осуществила специальный гуманитарный грузовой рейс из Абу-Даби в Тель-Авив 19 мая, чтобы обеспечить медикаментами палестинцев», - сказал тогда представитель Etihad. «У рейса не было пассажиров на борту».

Официальное информационное агентство ОАЭ WAM сообщило, что в ходе полета была доставлена 14 тонн предметов первой необходимости, которые «поддержат усилия по сдерживанию распространения пандемии COVID-19 и ее воздействия на оккупированной палестинской территории».

«Помощь включает средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. В первую очередь, это 10 аппаратов ИВЛ, которые крайне необходимы», - добавляет WAM.

Тем не менее, ОАЭ - одна из ряда стран Персидского залива, которая начала нормализовать отношения с Израилем, несмотря на официальный бойкот Лиги арабских государств.