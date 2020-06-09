Нетаньяху может подавиться аннексией Западного берега

Планы Беньямина Нетаньяху аннексировать Западный берег вызвали предсказуемую реакцию возмущения в Исламском мире и критику со стороны леводемократических кругов Европы, США и самого Израиля. Но самое интересное, что они рискуют окончательно добить широкую правую, религиозно-националистическую коалицию, опираясь на которую Нетаньяху правил все предыдущие годы.

Ранее мы уже писали о расколе внутри этой коалиции между ее религиозным крылом, с которым заигрывал сам Нетаньяху, и радикально-секулярным, представленным главным образом партией "русских евреев" "Наш Дом Израиль", возглавляемой Авигдором Либерманом (https://golosislama.com/news.php?id=37229). Однако теперь треснуло и само религиозное ядро этой коалиции, после того, как о невозможности ее сохранения заявил бывший министр обороны Нафтали Беннет, лидер одной из основных национально-религиозных партий "Ямина". И это было непосредственно связано с планами Нетаньяху аннексировать Западный берег.

Беннет стал самым громким, но не единственным голосом так называемого поселенческого движения, недовольного тем, как именно Нетаньяху собирается аннексировать Западный берег. Ведь последний хочет получить для этого поддержку Белого дома, хозяин которого готов ее оказать на определенных условиях.

Если в основном светские или умеренно-религиозные поселенцы, проживающие возле т.н. Зеленой линии, возлагают на аннексию Нетаньяху надежду, так как она признает их поселения частью Израиля, то те, кто проживают за ее пределами, а также радикальные религиозные сионисты считают проект аннексии Нетаньяху предательством. Дело в том, что их поселения не только опять не попадут в Израиль, но в результате изменения всей логистики после этой аннексии будут еще больше отрезаны от него. И кроме того, радикальные религиозные сионисты опасаются того, что такая ограниченная аннексия, как и весь план Дональда Трампа (т.н. сделка века) поставят жирную точку на дальнейшей еврейской колонизации Палестины.

Один из рупоров поселенческого движения Безалель Смотрич считает, что Нетаньяху, согласившийся на признание независимой Палестины согласно "Сделке века", встал на губительный для еврейской колонизации Палестины путь. "Тут или - или. Либо будущее есть у поселений, либо у Палестинского государства, но никак не у них обоих", - говорит Смотрич.

Впрочем, комедия положения заключается в том, что с тем "Палестинским государством", согласие с которым радикальные сионисты вменяют в вину Нетаньяху, не согласны сами палестинцы (https://golosislama.com/news.php?id=37983). И теоретически это развязывает ему руки в отношении возможности создания новых поселений и новых аннексий.

Однако проблема в том, что те, на кого он мог бы опереться в этой политике, к тому моменту могут не захотеть иметь с ним никаких дел. Ведь, чтобы сформировать сейчас коалиционное правительство Нетаньяху пришлось заручиться поддержкой умеренных оппозиционных сил, пожертвовав ради этого еврейскими радикалами. Но те решения по аннексии Западного берега, которые это правительство преподносит как компромисс, что является условием для ее поддержки Вашингтоном, категорически неприемлемы для двух полярных лагерей - категорических противников этой аннексии и сторонников ее более решительного осуществления без всяких уступок и компромиссов.

Поэтому, осуществив сейчас такую аннексию, Нетаньяху может подписать смертный приговор не только всему мирному процессу (к чему он последовательно шел все годы), но и себе самому, ироническим образом превратив себя во врага не только партии мира, но и партии войны.

(На фото - Беньямин Нетаньяху с Нафтали Беннетом)