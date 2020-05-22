Турки угрожают убить Хафтара и зарыть российские МИГи в песок

Угрозы потрепанного Халифы Хафтара с помощью 8 российских МИГ-29 устроить против турецки сил "крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии" (https://golosislama.com/news.php?id=38647) вызвали адекватную реакцию в Анкаре.

Как заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в случае если Хафтар затронет в Ливии турецкие интересы, он превратится в легитимную мишень. Иначе говоря, турки обещают в таком случае убить Хафтара, как это сделали американцы с Касимом Сулеймани.

Что касается угроз российскими МИГами, турки обещают сделать с ними то, что уже сделали с российскими "Панцирями". "После российских Панцирей МИГи тоже будут сожжены в пустыне (зарыты в песок)", - обещает в своей сегодняшней колонке главный редактор близкой к Эрдогану "Ени Шафак" Ибрагим Карагюль.

Другие турецкие СМИ сегодня пестрят схожими заголовками и карикатурами. Одной из них под конец благословенного Рамадана мы тоже решили повеселить наших читателей.