Хафтар объявил о самой масштабной воздушной кампании в истории Ливии

Силы мятежного ливийского генерала Халифы Хафтара объявили о «воздушной кампании» против турецких войск в стране, на фоне крупнейшего тактического поражения на этой неделе.

Согласно отчету Bloomberg в четверг, глава военно-воздушных сил хафтаровской Ливийской национальной армии (ЛНА) Сакр аль-Джаруши пообещал нанести удар по турецким военным позициям в Ливии.

Это произошло после того, как силы, лояльные правительству национального согласия (ПНС) в Триполи при поддержке Турции захватили в понедельник аэродром Аль-Ватия, который использовался в качестве передовой базы для наступления Хафтара на столицу.

«В ближайшие часы вы увидите крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии», - заявил Сакр аль-Джаруши.

Между тем Турция ответила на угрозу со стороны Аль-Джаруши своим собственным предупреждением.

Высокопоставленный турецкий чиновник заявил агентству Bloomberg, что Анкара «сильно отомстит» на любой удар по ее силам в Ливии, вплоть до нападение на штаб-квартиру Хафтара в его восточной крепости.

Чиновник заявил, что Турция хорошо подготовилась ​для защиты своего персонала в Триполи, с помощью размещения беспилотных летательных аппаратов и военных кораблей у ливийского побережья.

Фатхи Башага, начальник службы безопасности ПНС, рассказал, что восемь военных самолетов МиГ-29 были переброшены в восточную часть Ливии - под контролем Хафтара - из Сирии, в рамках подготовки к возможной воздушной кампании.

Эксперты предупреждают, что полномасштабная воздушная война неизбежно приведет к еще большей эскалации конфликта.

Во вторник ведущий представитель ООН в Ливии Стефани Уильямс предупредила, что война в Ливии «усиливается, расширяется и углубляется» из-за иностранного вмешательства.