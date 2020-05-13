Судан отверг предложение Эфиопии подписать соглашение о спорной плотине

Судан отверг предложение Эфиопии подписать предварительное соглашение о заполнении спорной мега-плотины, призвав своего соседа возобновить зашедшие в тупик переговоры по этому вопросу.

Во вторник премьер-министр Судана Абдуллах Хамдок заявил, что он отказался подписать «частичное соглашение» о заполнении плотины из-за отсутствия скоординированного планирования и нерешенных «технических и правовых вопросов», связанных с «экологическим и социальным воздействием плотины».

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал Хамдока подписать соглашение.

Напомним, что Судан и Египет опасаются, что спорная плотина на Ниле, стоимостью в 4,6 млрд. долларов, приведет к тому, что их основные запасы воды иссякнут, как только она начнет заполняться в июле, как и планировалось Эфиопией.

В письме своему эфиопскому коллеге Хамдок также подчеркнул необходимость достижения соглашения между Египтом, Суданом и Эфиопией до завершения проекта, сообщает государственное информационное агентство Судана.

Он призвал стороны немедленно возобновить переговоры.

Между тем, Хамед Салех, главный переговорщик Судана на переговорах, организованных администрацией США, сказал: «Большинство обсуждаемых вопросов ... не могут быть разделены ..., включая долгосрочные экологические и социальные последствия».

Напряженность в бассейне Нила остается высокой с тех пор, как Эфиопия начала реализацию этого проекта в 2011 году. Воинственная риторика, в том числе предостережения премьер-министра Эфиопии о возможных военных действиях в прошлом году, превратили плотину в взрывоопасную проблему.

Эфиопия говорит, что плотина имеет решающее значение для ее экономики, в то время как Египет опасается, что она уничтожит реку, которая обеспечивает его почти всей водой. Судан надеется, что плотина обеспечит его столь необходимым электричеством и поможет регулировать наводнения.

Министерство финансов США и Всемирный банк в прошлом году стали наблюдателями, чтобы облегчить переговоры между тремя странами после неоднократных неудач.

На прошлой неделе египетский министр иностранных дел Самех Шукри заявил, что направил письмо в Совет Безопасности ООН с тревогой в связи с односторонними действиями Эфиопии.

Река Нил протяженностью 6 600 километров - это источник воды и электроэнергии для 10 стран, через которые он проходит.

Его главные притоки, Белый и Голубой Нил, сходятся в столице Судана Хартуме, прежде чем течь на север через Египет, где он впадает в Средиземное море.