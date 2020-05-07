Ливия между "худым миром" и "доброй сорой"

Примерно месяц назад, комментируя развитие событий в Ливии, мы писали о том, что Турции и Правительству Национального Согласия (ПНС), за которым она стоит, нужно пользоваться моментом и дальше развивать инициативу на полях сражения с мятежниками Хафтара, которую им удалось перехватить (https://golosislama.com/news.php?id=38402).

За прошедшее время ПНС и правда существенно сумело развить свой успех, что почти каждый день освещается "Голосом Ислама". Но до какого момента он будет развиваться и что за ним последует дальше?

Известный российский востоковед и военный аналитик Кирилл Семенов разместил на своей странице в фейсбуке перевод статьи на эту тему американского военного эксперта - подполковника Конора Хейни, ранее командовавшего подразделением ВВС США на авиабазе Аль-Дефра в ОАЭ.

Признавая очевидные успехи Турции и ПНС, Хейни тем не менее пишет о том, что их переход в наступление на восток Ливии, где находится главная вотчина Хафтара, потребует от них привлечения совсем иных ресурсов, чем те, что позволили им отбросить хафтаровцев от Триполи и на побережье.

Основная причина этого заключается в том, что дрон «Байрактар», который стал решающим фактором успехов ПНС, ​​имеет дальность всего 150 миль и требует сигнала прямой видимости. Поэтому расширение зоны операции на восток потребует от Анкары и ПНС либо развертывания новых станций управления, либо строительства эстафетных вышек. При том, что и те, и другие все равно будут уязвимы для ударов ЛНА, это потребует совсем других вложений, равно как и мобилизация сил для наземных наступательных действий.

Также ПВО и РЭБ ПНС/Турции в Триполи были эффективны из-за их многоэшелонированного развертывания, в то время как расширение такого плотного покрытия за пределами столичной области потребует развертывания дополнительных систем ПВО с повышенными затратами и риском.

Короткие линии снабжения вокруг Триполи - еще одно преимущество, которое исчезнет широкого наступления, требующего логистических операций для обеспечения топливом, оружием, запчастями и т.д.

Для испытывающей серьезные экономические трудности Турции, которая осуществляет уже одно такое массированное развертывание на северо-западе Сирии, подобные затраты могут оказаться неподъемными. Тем более, что ставки и затратные бюджеты будут расти по мере включения в эту неизбежную гонку вооружений ее противников в виде в первую очередь ОАЭ с их немалыми финансовыми и техническими возможностями.

Но что из этого следует? Эксперт считает, что успехи ПНС последних недель, с одной стороны, и затруднительность их развития на восток, с другой стороны, создают ситуацию силового баланса, при котором ни одна из сторон неспособна уничтожить другую, что создает предпосылки для нового, более жизнеспособного мирного процесса.

С ним согласен ливийский аналитик Мохаммед Эльджарх, который считает, что такой мирный процесс может стать успешным при его обеспечении надежными гарантиями как то создание буферной зоны между противоборствующими сторонами, вывод иностранных наемников, обмен пленными и т.д.