Рамадан и роль Ислама в нынешних реалиях

Наступление Священного Рамадана является хорошим поводом, чтобы откровенно поговорить на тему, которая не раз освещалась нами в последнее время, что иногда вызывало непонимание некоторых наших читателей. А именно о том, как вызов коронавируса проявил проблемы сущности веры и ее положения в современном обществе.

Так, некоторые наши читатели, в том числе мусульмане, были недовольны тем, что мы подвергаем критике некоторые исламские миссионерские движения, продолжающие проводить массовые собрания в условиях пандемии, а также священников РПЦ МП, которые призывают своих прихожан в это время ходить в церкви, полагаясь на Божью милость и не боясь встретить в церкви смерть. В этом некоторые увидели чуть ли не атеизм, маловерие и отсутствие упования на Аллаха.

И вот, наступил месяц, в который здоровые мусульмане, включая нас, ин ша Аллах, будут по 15 - 20 часов в сутки воздерживаться от еды и питья, как им предписано их Господом, подвергая стрессу свой организм и усмиряя свои страсти и желания.

Но в чем отличие этого поклонения от того, что мы критиковали, и не является ли это с нашей стороны двойными стандартами, если мы требовали от православных прихожан отказаться от их поклонения в виде причастия и стояния в церквях?

Нет, и вот почему. Само по себе соблюдение поста не подвергает никакому риску окружающих, и мы ведь не выступали против соблюдения православными их поста, который предшествует их празднику. Единственным исключением здесь могут быть ситуации с людьми, которые находятся в гуще больных или потенциально больных, которым, чтобы не заболеть, требуется поддерживать свои силы - но как раз в отношении таких людей перед Рамаданом были вынесены фетвы о том что им, то есть медикам, не следует в такой ситуации поститься, о чем мы писали.

Совсем другое дело это массовые скопления, которые нарушают базовое противоэпидемическое правило - социальной дистанции, и вот за его-то игнорирование мы критикуем тех или иных религиозных лидеров и их последователей, которые подвергают опасности жизнь окружающих.

Почему мы это делаем как религиозные люди? Потому что считаем, что религиозные люди, особенно сегодня, когда религия подвергается шельмованию атеистами и секуляристами как нечто отсталое, должны демонстрировать обществу пример сознательности, чтобы опровергать своим примером такие представления, а не подтверждать их.

Будем откровенны, нам как мусульманам проще это делать. Ислам не является религией храма, потому что вся земля для нас является мечетью, то есть, местом поклонения. Ислам не является религией священства, потому что для совершения обязательных обрядов поклонения нам не требуется присутствие специально посвященных (рукоположенных) людей. И Ислам не является религией обрядовых таинств, и наша связь с Богом никак не зависит от того, чтобы есть из одной ложки и пить из одной чаши.

Мусульмане знают, что Бог с ними, где бы они ни были, Он слышит их мольбы, где бы они ни возносились, и Он принимает их искреннее поклонение, даже если оно совершается в вынужденно ограниченных формах - и не только в этой ситуации, но и в самых разных.

Да, Ислам является религией джамаата, сообщества, который требуется для совершения коллективных актов поклонения и без которого затруднительны некоторые виды поклонения индивидуального. Да, в Исламе предпочтительно совершение молитв в джамаате и в мечетях, а для мужчин является обязанностью посещение пятничных молитв, как крайне желательно для всех мусульман посещать две праздничные молитвы.

Но у всего этого есть условия, и все это является не целью, а средством для достижения цели - снискания довольства Аллаха и достижения других целей религии. Поэтому в исламском фикхе, на основе аятов и хадисов, сформулированы правила, которые освобождают мусульман от таких дополнительных - коллективных, публичных мероприятий, а в некоторых случаях даже запрещают их, как это происходит сейчас.

Если вы совершаете молитву дома, чтобы не только не заразиться самому, но и не заразить окружающих, потому что живя в окружении других людей вы не можете болеть, не заражая других, то это проявление не слабости, а силы вашей веры и ее осознанности. Именно по этой причине ученые и правители множества мусульманских стран приняли решение закрыть мечети для посещения прихожанами на этот период.

Исламскому упованию на Аллаха это не противоречит, а полностью соответствует, потому что правильный исламский взгляд - это совмещение упования с созданием причин, тогда как голое упование без создания причин и при игнорировании закономерностей и доводов разума полностью противоречит исламскому подходу к вере.

Тем не менее, мы должны отметить, что пример социальной ответственности демонстрируют в это время и представители других религий, в частности, не только представители протестантских направлений христианства, но и многие православные, представители которых вроде Андрея Кураева приводят доводы из истории и догматики своей религии о том, что в подобных ситуациях православным неправильно ходить в церкви, а следует удовлетворять свои религиозные потребности иначе.

Поэтому можно сказать, что на этом поприще происходит здоровая конкуренция между разными религиозными сообществами, которая заключается в борьбе за свой образ, а значит и за свою паству, то есть, за то, как они будут восприниматься и окружающими, и их собственными членами.

Поэтому особенно в этот месяц поклонения призываем единоверцев поклоняться не только искренне, но и осознанно. Как это ни парадоксально звучит, именно социальный характер Ислама, то есть то, что наша религия уделяет огромное значение регулированию жизни общества, сегодня требует от мусульман не демонстрировать напоказ свою "религиозность" и "храбрость", на поверку оказывающиеся "слабоумием и отвагой", а поклоняться в безопасных местах и окружении Тому, кто смотрит на правильные намерения и правильные дела.