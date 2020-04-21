Рамадан 2020: в ОАЭ врачи и пациенты освобождены от поста

Медицинские работники, сражающиеся на переднем краю битвы с COVID-19, и их пациенты освобождаются от поста во время Рамадана, в соответствии с распоряжением Совета по фатвам ОАЭ.

Это было одно из пяти решений, вынесенных советом относительно священного месяца, который начнется через несколько дней:

Во-первых, для здоровых людей пост обязателен. Но всем, кто страдает от Covid-19, не нужно поститься, когда они испытывают симптомы болезни, если врачи говорят, что это ухудшит их состояние.

Врачи, борющиеся со вспышкой заболевания, также освобождаются от поста, если они опасаются, что это ослабит их иммунную систему или поставит под угрозу их способность лечить пациентов.

Во второй фатве говорится, что таравих, дополнительная суннат-молитва, которую обычно совершают коллективно после ночной молитвы (иша) во время Рамадана, может проводиться дома в сложившихся обстоятельствах.

Но совет добавил, что по возможности семью в таких молитвах должен возглавлять «человек из дома».

Третья фетва касается праздничной молитвы в день Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), если в этот период все еще будут применяться правила социального дистанцирования.

Совет сказал, что праздничная молитва может быть выполнена индивидуально в домах без проповеди, если ситуация с пандемией к тому времени не ослабнет.

Семьи, которые живут в одном доме, могут молиться вместе, но совет добавил, что собрание множества людей для совершения молитвы может поставить под угрозу жизни, что строго запрещено в Исламе, поэтому такого следует избегать.

Четвертая фетва говорит, что выполнение пятничных молитв приостановлено. Вместо этого мусульмане должны совершать молитвы зухр, потому что у пятничной молитвы есть свои собственные условия, которые, если не соблюдаются, лишают законной силы молитву. Следовательно, тем самым фатва отвергает ставшую сейчас популярной идею о «виртуальной пятничной молитве», когда молящийся дома якобы может следовать за имамом в телевизоре или онлайн-стриме.

Совет напомнил людям, что для предотвращения распространения Covid-19 необходимо следовать инструкциям властей относительно собраний.

Пятая фатва предписывает мусульманам платить закят в этом году ранее, «учитывая текущие обстоятельства». Как правило, мусульмане платят закят раз в год в определенную дату по своему выбору, но совет заявил, что в этом году было бы «еще лучше заплатить как можно скорее», чтобы помочь людям, страдающим от воздействия пандемии.

Совет привел пример, когда «Пророк Мухаммад разрешил своему дяде Аббасу заплатить свой закят раньше, чем нужно, чтобы помочь нуждающимся удовлетворить их нужды».

В фатве говорится, что все виды закята лучше выплачивать внутри своей страны, чтобы помочь нуждающимся удовлетворить их потребности. По словам совета закят может быть выплачен властям страны (мусульманской) или благотворительным организациям.

Ученые ОАЭ утверждают, что закят аль-фитр - благотворительный взнос, обычно выплачиваемый по окончании Рамадана, - также может быть выплачен ранее в начале священного месяца.

Если остаются деньги, совет рекомендуют мусульманам ОАЭ отправлять средства через Эмиратский Красный Полумесяц и другие лицензированные благотворительные организации.

В этом году мечети ОАЭ будут закрыты на время священного месяца, что станет одним из самых больших изменений в Рамадан, вызванных коронавирусом.