Индонезия: более 2200 человек умерли с симптомами COVID-19

Более 2200 индонезийцев умерли с острыми симптомами COVID-19, но не были зарегистрированы как жертвы болезни, как показал отчет Reuters по результатам исследования в 16 из 34 провинций страны.

Три медицинских эксперта заявили, что цифры указывают, что число погибших в стране, вероятно, будет намного выше, чем официальная цифра 765.

В Индонезии отмечен один из самых низких в мире показателей тестирования, и некоторые эпидемиологи утверждают, что это затрудняет получение точной картины масштабов эпидемии в четвертой по численности населения стране мира (и первой по численности населения мусульманской стране).

Самые последние данные из 16 провинций показывают, что были зарегистрированы 2212 смертей пациентов, у которых имелись были острые симптомы ковида. Министерство здравоохранения Индонезии использует аббревиатуру PDP для классификации этих пациентов, когда нет других клинических объяснений их симптомов.

Данные собираются региональными агентствами ежедневно или еженедельно из тех данных, которые предоставляются больницами, клиниками и должностными лицами, контролирующими захоронения. Журналисты Reuters получили их путем проверки веб-сайтов, общения с чиновниками провинций и просмотром отчетов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

2212 смертей произошли в дополнение к смертям 693 человек, которые дали положительный результат на COVID-19 в этих провинциях и были официально зарегистрированы как жертвы заболевания.

В этих 16 провинциях проживает более трех четвертей населения страны.

Высокопоставленный член правительственной рабочей группы по COVID-19, Вику Адисасмито, не оспаривает выводы Reuters, но отказался комментировать количество жертв коронавируса.

Он сказал, что многие из 19 897 больных, которых подозревали на зараженность коронавирусом, не были проверены из-за количества тестов, ожидающих обработки в лабораториях с нехваткой персонала. Некоторые люди умерли до того, как их тест был проанализирован, сказал он.

«Если у них есть тысячи или сотни тестов, которые они должны проверить, какому из них они отдадут приоритет? Они отдают приоритет людям, которые еще живы», - сказал он Reuters.

Согласно последним рекомендациям Министерства здравоохранения по COVID-19, пациенты, классифицируемые как PDP, - это пациенты с острыми респираторными заболеваниями, для которых нет никаких клинических объяснений, кроме нового коронавируса.

«Я полагаю, что подавляющее большинство смертей от PDP было вызвано COVID-19», - сказал Панду Рионо, эпидемиолог из Университета Индонезии.

Некоторые высокопоставленные члены правительства преуменьшали риск вспышки в январе и феврале, полагая, что молитва, травяные средства и жаркая погода помогут отразить вирус. По данным Reuters, число погибших в Индонезии сейчас самое высокое в Азии после Китая.

Еще до этого отчета журналисты Reuters также заметили, что в столице Джакарте в марте состоялось на 40 процентов больше похорон, чем в любом другом предыдущем месяце, по крайней мере, с января 2018 года. Губернатор города сказал Reuters, что коронавирус был единственным вероятным объяснением.

По состоянию на 27 апреля в Индонезии официально зарегистрировано 9 096 коронавирусных инфекций. Проведено 210 тестов на 1 миллион человек. Это в 100 раз меньше, чем в соседней Австралии, и в 10 раз меньше, чем во Вьетнаме.