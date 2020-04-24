Ингушским активистам ужесточили наказание

Ставропольский краевой суд ужесточил приговоры ингушским активистам, осуждённым за применение насилия к силовикам на прошлогоднем митинге в Магасе. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Суд в апелляционном порядке изменил место отбывания наказания с колонии-поселения на колонию общего режима. В обвинение добавлен мотив политической вражды к действовавшему на момент протестов главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, сообщил правозащитный центр "Мемориал".

Отмечается, что сроки оставлены те же, что назначил суд первой инстанции:

Аслан Аушев получил 1 год и 8 месяцев колонии общего режима,

Адам Бадиев — 1 год и 10 месяцев,

Зелимхан Бапхоев — 1 год и 6 месяцев,

Ахмед Нальгиев — 1 год и 9 месяцев,

Гелани Хамхоев — 1 год и 9 месяцев,

Зубейр Хамхоев — 1 год и 8 месяцев.

Глава ингушской правозащитной организации “Машр” Магомед Муцольгов считает, что данное решение, как и все дело в целом, не имеют никакого отношения к закону,

"Это политическое дело и новая волна репрессий. Напоминает публичную казнь. Инструментарий властей - репрессии, давление, дискредитация. Мне бы хотелось верить, что нынешнее ужесточение наказания не связано с недавними протестами во Владикавказе", – сказал Муцольгов.

Он добавил, что если власть думает, что в Ингушетии сейчас нет протестов, потому что всех уже посадили, они глубоко заблуждаются: "Просто ингуши не хотят друг другом рисковать. А своими незаконными действиями и репрессиями власть создает условия для новых протестов".

Напомним, что ранее наказание усилили ингушскому активисту Багаудину Мякиеву.