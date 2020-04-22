Ингушскому активисту Багаудину Мякиеву ужесточили наказание

Впервые за все "ингушские дела" суд ужесточил наказание одному из ингушских активистов – Багаудину Мякиеву. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Несколько дней назад Железноводский суд признал его виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Мякиев был приговорен к одному году и девяти месяцам в колонии-поселении.

После апелляции суд ужесточил наказание: Мякиев должен провести год и десять месяцев в колонии общего режима.

"Скорее всего, приговор ужесточили, потому что судья включил политический мотив, – говорит руководитель правозащитного центра "Мемориал" в Назрани Тимур Акиев. – Это будет обжаловано, потому что политический мотив еще надо доказать".

Акиев также отметил, что двум ингушским активистам во время апелляции также добавили политический мотив, однако сам приговор не изменился.

Мякиев останется под арестом еще четыре месяца.