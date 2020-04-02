Мусульманский подросток стал самой младшей жертвой COVID-19 в Британии

Вспышка коронавируса в Британии продолжает особенно сильно бить по мусульманской общине стране. Исмаил Мухаммад Абдуль-Ваххаб, 13-летний мальчик из Лондона, давший положительный результат на COVID-19, скончался два дня назад.

Считается, что он является самой молодой жертвой коронавируса в Великобритании.

«Исмаилу было всего 13 лет без каких-либо ранее существовавших заболеваний, и, к сожалению, он умер без близких родственников рядом, из-за крайне заразной природы Covid 19», - говорится в заявлении семьи во вторник.

«Исмаил начал проявлять симптомы, ему было трудно дышать, и он был помещен в больницу Королевского колледжа [в Лондоне].

«Его положили под аппарат искусственной вентиляции легких, а затем положили в индуцированную кому, но, к сожалению, он умер вчера утром. Насколько нам известно, у него не было раньше проблем со здоровьем. Мы за пределами опустошения».

К утру среды, страница GoFundMe, созданная для того, чтобы помочь семье заплатить за похороны ребенка, собрала более 51 000 фунтов (около 63 000 долларов). Эти пожертвования от 2700 человек намного превысили заявленную цель в 4000 фунтов (около $ 4944).

«К сожалению, 13-летний мальчик, который дал положительный результат на COVID-19, скончался, и наши мысли и соболезнования находятся с семьей в это время», - говорится в заявлении больницы Королевского колледжа.

«Тело было передано паталогоанатому, и дальнейших комментариев не будет».

Напомним, что хотя новый коронавирус в основном поражает пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, малая часть жертв это все же молодые и вроде бы здоровые люди, в том числе дети.

Ученые еще пытаются понять причину смерти молодых людей и выдвигают несколько версий.

В Британии, как мы уже писали, мусульманская община является особенно уязвимой для болезни COVID-19. Первыми британскими врачами, которые умерли от нее, стали мигранты из мусульманских стран. К именам трех врачей, о которых мы уже писали ранее, добавилось еще имя родившегося в Нигерии доктора Альфа Сааду.

Инна лиЛляхи ва инна иляйхи раджиун.