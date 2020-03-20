Мусульмане Британии: почему они особенно уязвимы перед коронавирусом?

В Великобритании на 19 марта было выявлено 3269 случаев заражения коронавирусом. Из них 144 больных скончались. И вот что удивительно — по словам чиновников британской службы здравоохранения, которых цитирует газета The independent, четверть умерших от COVID-19 в Британии были пожилыми мусульманами. Это на самом деле огромная цифра, если вдуматься и учесть, что мусульманское население Британии составляет всего около 5 процентов от числа всех британцев. Откуда же такое диспропорциальное число смертей?

Специалисты указывают несколько факторов, которые делают британских пожилых мусульман особенно уязвимой категорией перед лицом эпидемии. Прежде всего, это факторы социальные. Многие, если не большинство, мусульман живут в расширенных семьях, часто с тремя поколениями под одной крышей. Это означает, что существует большее количество носителей, которые могут инфицировать пожилого родственника. Пожилые люди не могут эффективно самоизолироваться, когда они живут в тесном соседстве со своими детьми, внуками и, возможно, даже с правнуками. То, что безусловно является плюсом во многих другим ситуациях, сейчас оказывается для них смертельно опасным.

Другой фактор это обычаи социальной близости. Мусульмане Британии, особенно те, кто происходит из Индо-Пакистанского субконтинента, имеют принципиально иные понятия о социальной близости, чем большинство британцев. Они едят из общих тарелок, пьют из одних сосудов, охотно жмут друг другу руки и обнимаются. Все это настолько жестко встроено в их поведение, что «социальное дистанцирование», про которое никто не слышал еще неделю назад, для них и чуждо, и абсурдно.

Это особенно чувствуется в мечетях. Хотя Мусульманский совет Великобрании рекомендовал приостановить собираться на пятничную молитву, как в большинстве мусульманских стран, многие мечети остаются открытыми.

Многие мусульмане компактно живут в городах и районах, вроде Брэдфорда, которые считаются одними из наиболее неблагополучных районов страны, с очень плохими результатами в области здравоохранения.

Нишевые этнические супермаркеты и халяльные мясные лавки, от которых многие мусульмане зависят в получении товаров первой необходимости, имеют менее надежные цепочки поставок, чем крупные супермаркеты, что вынуждает многих местных мусульманских бакалейщиков значительно повышать свои цены. И это несмотря на то, что их клиенты - одни из самых бедных людей в Британии.

Ко всему этому стоит добавить еще и широкое недоверие к советам правительства. Официальный веб-сайт NHS (Национальной службы здравоохранения) по коронавирусу, который активно используется во время ежедневных пресс-конференций премьер-министра, доступен только на английском языке. Те британские мусульмане, что английского языка не знают (не будем сейчас обсуждать, насколько это нормально в Британии), не могут прочесть информацию. В результате многие меньшинства полагаются на информацию из иностранных источников или социальных сетей.

В случае с беженцами, они скорее всего еще и страдают от травм и проблем с психическим здоровьем, что может привести к ухудшению ситуации.

Наконец, еще один важный фактор, о котором часто говорят ежегодно в азиатской общине — расовый фактор. Люди с темной кожей (а это абсолютное большинство британских мусульман) каждую зиму страдают от нехватки витамина D в условиях британского климата как никто другой. Это давно отмечалось медицинскими экспертами из самой мусульманской среды, которые объясняли нехваткой витамина D широкое распространение гриппа, онкологических и других заболеваний среди мусульман Туманного Альбиона.

Эксперты утверждают, что коронавирусный кризис может оставить особенно глубокую травму на мусульманской общине Британии. Целое следующее поколение мусульман может лишиться своих бабушек и дедушек, не имея даже возможности их похоронить по традиции, ведь собрания более 100 человек запрещены (а редкая джаназа проходит без 300 человек как минимум). Поэтому, британские мусульмане призывают сейчас к особенной мобилизации в своих рядах, а также к более внимательному отношению со стороны властей.