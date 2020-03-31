Три мусульманина стали первыми британскими врачами, погибшими от COVID-19

Три врача-мусульманина в Великобритании скончались от нового коронавируса в течение недели. Согласно сообщениям СМИ, практикующие врачи были иммигрантами мусульманского происхождения.

Родившийся в Судане специалист-отоларинголог доктор Амджед аль-Хаврани умер в Лестере в центральной Англии после того, как дал положительный результат на болезнь Ковид-19.

55-летний врач находился в реанимации в течение почти двух недель.

Смерть Хаврани последовала за смертью другого суданского хирурга Адиля Аль-Тайара и Хабиба Заиди, врача общей практики пакистанского происхождения.

63-летний д-р Аль-Тайар ранее работал в Судане и Саудовской Аравии, а затем вернулся, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения (НСЗ) справиться с пандемией коронавируса.

«Он хотел, чтобы его отправили туда, где он будет наиболее полезен во время кризиса», - рассказала Би-би-си Зейнаб Бадави, двоюродная сестра доктора Аль-Тайара.

«Это было типично для моего двоюродного брата Адиля, всегда готового помочь, всегда с готовой улыбкой. Адилю потребовалось всего 12 дней, чтобы перейти от, казалось бы, здорового и способного доктора, работающего в занятой больнице, к месту в больничном морге».

Трем докторам британцы сегодня платят данью уважения, причем многие указывают, что их усилия противоречат часто негативным изображениям мусульман и иммигрантов в британских СМИ.

«В следующий раз, когда кто-нибудь из вас подумает или скажет «проклятые иностранцы» или «проклятые мусульмане», вспомните это. RIP. Имена первых трех докторов, которые погибли, защищая британцев от Ковид-19 - Амджед эль-Хаврани, Адиль аль-Тайар, Хабиб Заиди», - написал один пользователь Twitter.

«Из-за Ковида скончались три доктора НСЗ: Адиль аль-Тайар, Амджед аль-Хаврани и Хабиб Заиди. Не хочу, чтобы мусульманам снова читали лекции о «британских ценностях»», - написал другой.

Напомним, что именно британские мусульмане являются одной из самых уязвимых групп населения Великобритании во время пандемии COVID-19.