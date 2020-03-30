РПЦ одумалась: патриарх Кирилл призвал православных не ходить в храмы во время пандемии

На фоне стремительного распространения коронавируса в России судя по всему РПЦ начала задумываться о своей роли в этой вспышке эпидемии. Так патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

"Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, и, если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской", - сказал Кирилл в воскресенье.

Патриарх признался, что это решение далось ему нелегко. "51 год я проповедую с кафедр, призываю людей приходить в храмы, преодолевать тяготение своей собственной злой воли и внешних обстоятельств, я этому призыву посвятил всю свою жизнь, и надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов", - сказал он.

Он добавил, что церковь призывает сегодня, "до жертв в наших семьях", принять на себя обязательства строго исполнять все те предписания, которые предлагаются санитарными властями России.

Между тем журналисты «Интерфакса» сообщают, что уже сейчас на литургию приходит заметно меньше людей, и некоторые из них носят маски.

Интересно, что решение Кирилла совпало с решением московских властей ввести строгий карантин в столице. То есть, наконец-то до светских и церковных властей РФ начало доходить, насколько серьезна ситуация с пандемией. Лишь бы не оказалось слишком поздно.