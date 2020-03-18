О безопасности россиян пекутся мусульмане и иудеи, но не власть и РПЦ

Вчера ведущая официальная централизованная мусульманская организация РФ - Духовное Управление Мусульман РФ (ДУМ РФ) опубликовала свое решение о временном прекращении проведения всех коллективных и пятничных молитв в мечетях и молельных домах, подчиненных ее юрисдикции.

Причина очевидна - начинающаяся в России пандемия коронавируса и неоправданные риски, которые несут верующим в данной ситуации любые массовые собрания.

В указанном решении ДУМ РФ содержится рекомендация проводить пятничные молитвы онлайн, которую мы не будем оценивать с богословской точки зрения, так как не обладаем для этого необходимой компетенцией и оставим разбор этого вопроса тем, кто ей обладает. Тем не менее, выводя за скобки вопрос о том, проводить ли пятничные молитвы онлайн или заменить их на этот период обеденной (зухр) молитвой, совершаемой индивидуально или малыми джамаатами (семьями), главное понятно - сейчас нельзя проводить пятничные и другие коллективные молитвы в стандартном режиме в мечетях, решения о чем принимают централизованные исламские организации в одной мусульманской (и не только) стране за другой.

Кстати, в этом решении говорится о красивой мере - чтобы мечети не пустовали, в них будет продолжать в одиночку молиться и читать Коран имам или ответственный за это человек.

Схожее решение принял главный раввин России Берл Лазар, глава Федерации Еврейских Общин России - с полночи 18 марта и вовсе закрыть Московскую Хоральную Синагогу.

А что же РПЦ МП, которая еще два дня назад проводила массовые, многотысячные лобызания мощей в своих храмах?

https://golosislama.com/news.php?id=38230

Столкнувшись с массовой критикой своего безответственного поведения, а заодно и критикой власти, которая позволяет его, одновременно требуя от других конфессий прекратить массовые молитвы, РПЦ на днях пошла на определенные ограничительные меры.

Меж тем, известный русский православный диссидент и современный богослов, бывший дьякон Андрей Кураев подверг критике это решение как непоследовательное, сравнив его с аналогичным решением ненавистной в РПЦ Православной Церкви Украины (ПЦУ). В решении последней помимо практических мер предосторожности, схожих с теми, что рекомендованы РПЦ, но только в более расширенном перечне, говорится прежде всего о необходимости соблюдения всех решений украинской власти, принятых в связи с эпидемией коронавируса.

Решения же украинской власти в этом отношении отличаются большей оперативностью и радикальностью, чем половинчатые решения властей России, позволяющие игнорировать их той же РПЦ. Поэтому в итоге мы видим, что как гражданские, так и православно-церковные структур Украины куда больше пекутся о жизни и безопасности своих сограждан, чем соответствующие структуры в России.

Поэтому в итоге в России имеет место ситуация, когда о здоровье россиян пекутся мусульманские и иудейские организации, но не политические и духовные лидеры без пяти минут "государствообразующего народа".