РПЦ несет в Россию коронавирус, а власть попустительствует ей

Мы уже не раз писали о лицемерии и двойных стандартах политики Кремля в религиозной сфере, все разговоры которого о необходимости защиты светскости и борьбе с фундаментализмом направлены только против мусульман и забываются, когда речь заходит об РПЦ.

Наглядной иллюстрацией этого является попустительство властей РПЦ МП, которая своими демонстративно антиобщественными действиями провоцирует в России пандемию коронавируса. Так, в Казанском соборе Санкт-Петербурга РПЦ выставила "мощи Иоанна Крестителя", в очереди к которым выстроились тысячи человек, целующих их один за другим. После поцелует мощи протирает женщина без перчаток одной и той же салфеткой и тряпкой!

И это происходит в тот момент, когда в Европе в одной стране за другой запрещают вообще все массовые собрания свыше или даже 5 человек, закрывают рестораны и магазины кроме продающих предметы первой наобходимости, а в некоторых странах вводят комендантский час. В Италии люди присылают в закрытые сейчас для посещения церкви фотографии свои и своих семей, которыми их заполняет священник, чтобы они не пустовали.

Во многих мусульманских странах мечети также закрыты для посещения и в традиционном призыве на молитву (азан) вместо обычной формулы "спешите на молитву" (хайя аля-солях) сейчас звучит "молитесь дома" (аль-соляту фи-булютикум), как это делалось в пророческой Медине во время проливных дождей.

И это поведение сознательных христиан и мусульман, ограждающих свои общества от беды, в отличие от сектантов и фанатиков, ставших причиной распространения коронавируса, как это было в Южной Корее и Иране.

Меж тем, в ответ на возмущенную реакцию россиян в связи с тем, что РПЦ подвергает риску не только своих последователей, но и через них все общество, в ней заявили, что прекращать паломничество к "мощам" не собираются и оно продлится до 17 марта. Больше того, т.н. "Священный Синод" РПЦ МП распространил заявление о том, что продолжит в своих церквях практику т.н. таинств, указав в нем, что " что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции".

Иначе говоря, во время объявленной в мире пандемии коронавируса в церквях РПЦ продолжат проводить т.н. причастия, заключающиеся в том, что прихожане пьют вино из одной и той же чаши и ложки, уже не говоря о скоплении такого количества людей в одних помещениях без необходимости.

Так вот, на этом фоне Мэрия Москвы обратилась к руководителям основных мусульманских организаций города, кстати, даже не от имени лично мэра, а от имени какого-то второразрядного чиновника, с призывом ограничить число верующих в мечетях и побуждать их молиться дома.