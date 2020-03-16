"Внук Жириновского" свидетельствует по делу Гаджиева

В пятницу мы сообщали о том, что журналисту газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, которого обвиняют в финансировании экстремистской деятельности, продлили арест еще на два месяца.

В заметке мы упомянули также о том, что за девять месяцев не было представлено никаких доказательств вины журналиста, кроме протокола допроса засекреченного свидетеля. Так вот, оказывается на том же заседании Советского районного суда в Махачкале 12 марта Абубакар Ризванов, который также обвиняется по делу Гаджиева, раскрыл личность этого самого секретного свидетеля Махачева.

По словам Ризванова, как сообщает «Черновик», засекреченный свидетель Махачев на самом деле является Русланом Алиевым по прозвищу Кисловодский.

Ризванов рассказал, что в 2013 г. Руслан Алиев последовал за Абу Умаром Саситлинским (Ахмеднабиевым) в Турцию.

«Он долгое время проживал в Стамбуле, я в это время находился в СИЗО. Он делал видеообращение по поводу его преследования сотрудниками ФСБ за то, что он занимался совместной деятельностью с Ахмеднабиевым. Также он заявлял, что его вынудили сотрудничать с ФСБ. Он заявлял, что ему сотрудники ФСБ говорили, что Ахмеднабиев занимается финансированием терроризма, но он такого не видел, хотя в остальных разоблачениях деятельности Ахмеднабиева он говорит, что Ахмеднабиев мошенник – и всё, других претензий у него не было к Ахмеднабиеву. Лично я знаю, кто это такой. Сейчас его зовут Адам Белявский», – заявил Ризванов.

Если читатели забыли, кто такой Алиев-Белявский, то напоминаем, что это тот самый «внук Жириновского», о котором мы писали в прошлом году. Судя по всему, у него мало что изменилось, и он продолжает идти по стопам дедушки.