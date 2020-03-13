Абдулмумину Гаджиеву продлили арест на два месяца

В Дагестане до 13 мая продлен арест редактору отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву.

Обвинение просило оставить Гаджиева под арестом, так как он якобы может скрыться или оказать давление на следствие и свидетелей.

Защита же обратила внимание на то, что за девять месяцев не было представлено никаких доказательств вины журналиста, кроме протокола допроса засекреченного свидетеля, который ссылается на третьих лиц.

Напомним, что Гаджиева обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Он был задержан в июне 2019 года и с тех пор находится в СИЗО.

Следствие утверждает, что журналист своими статьями побуждал читателей участвовать в сборе пожертвований благотворительного фонда "Ансар", со счетов которого якобы поступали деньги для финансирования экстремистов.