Обличитель Саситлинского - внук Жириновского?

В минувшую субботу на своей странице в Фейсбуке некто Адам Белявский разместил фотографию из самого центра Москвы с Владимиром Жириновским с подписью "Я и дорогой дедушка".

Казалось бы, какое кому-то может быть дело до одного из миллионов "сэлфи" с просторов социальных сетей, даже если оно сделано со знаменитостью, которую может попросить сфотографироваться случайный прохожий? Правильно - не было бы никакого. Если бы на нем не был запечатлен человек, поразительно похожий на Руслана Алиева, известного обличителя исламского проповедника Абу Умара Саситлинского, представлявшегося бывшим соратником последнего.

Но сперва напомним, что именно Абу Умар Саситлинский, а точнее, реальные или мнимые связи с ним находятся сейчас в центре громкого дела силовиков о т.н. финансировании и вербовке терроризма, в рамках которого сейчас "закрывают" выдающихся мусульман со всей страны - таких как журналист и исламский просветитель Абдулмумин Гаджиев из Дагестана и бизнесмен и благотворитель Кемал Тамбиев из Москвы и КЧР. И этот список явно не исчерпывающий, потому что по имеющейся информации в разработке силовиков по данному делу находятся и другие известные исламские проповедники, журналисты и т.д.

Но причем тут Алиев? С его слов, в сотрудничестве с Саситлинским он был обвинен силовиками тогда, как сейчас говорится, "когда это еще не было модным" - в 2013 году, когда те пришли в медресе в Кисловодске, в котором он работал. Но эта история имела продолжение. В 2017 году мадхалистским ресурсом с ним было выпущено видео в Украине, в котором он рассказал не только про то, что был вынужден бежать в нее от преследований ФСБ из России, но и про то, что сторонники Саситлинского не поверили в эту версию и объявили его кротом спецслужб, в связи с чем его якобы пытались убить.

И вот, новый поворот - недавно человек, ну ооочень похожий на того самого Руслана Алиева появляется в новом амплуа - некоего Адама Белявского, позиционирующего себя "представителем Платформы диалога России и Турции в РФ".

Само по себе это на сенсацию не тянет, равно как и активная светская жизнь господина Белявского, запечатленная на различных его фотографиях - мало ли как люди меняют свои взгляды и образ жизни, да еще и в современном мире.

У многих вызвали вопросы тесные связи господина Белявского (предположительно бывшего Алиева) с Генконсульством РФ в Стамбуле. Но и это на наш взгляд еще некритично - ведь не каждого гражданина того или иного государства, имеющего проблемы на родине, похищают и убивают в зарубежных консульствах как саудовского журналиста Хашоги. Само по себе консульство это учреждение с вполне определенными функциями, контактирующее с самыми разными людьми, не вдаваясь в их биографию. Так что и это само по себе еще ни о чем не говорит.

А вот совсем другое дело - появление человека, похожего на того, кто еще недавно заявлял, что был вынужден бежать из РФ от преследований ФСБ, в столице этой самой РФ. Да еще и не одного, а то с одним представителем российского истеблишмента, то с другим, которых он, судя по его фотографиям и создаваемому себе имиджу, встречает явно не случайно на улице, а на каких-то официозных мероприятиях.

И в этой связи возникает вопрос - как совсем недавний обличитель Абу Умара Саситлинского, представлявшийся его бывшим соратником (которого при этом, с его же слов, другие его соратники сочли "кротом спецслужб") и заявлявший, что он вынужден бежать от ФСБ, не просто появляется в России, но всячески это афиширует и при этом получает доступ в ее высшие политические круги, и явно не как исламский проповедник или общественник, но в совершенно новом качестве?

К сожалению, нам не удалось получить ответа на наши вопросы от господина Белявского, равно как и не удалось найти прежнего Руслана Алиева, чтобы выяснить, одна ли это личность или нет. Поэтому речь в данном случае может идти только о 99% сходстве и предположении с такой же степенью вероятности...

А именно, предположении, которое совпадает с оценками многих ветеранов КГБ о катастрофическом падении уровня их нынешних коллег, неспособных даже нормально легендировать своих агентов и не саморазоблачать свои же громкие дела, которые благодаря таким агентам шьются. Очень белыми нитками.