Нечестивый союз: Хафтар и Асад будут дружить против "турецкого вмешательства"

Сирийский режим в Дамаске и власти восточной Ливии, выступающие против признанного ООН правительства национального согласия в Триполи, договорились в воскресенье обмениваться дипломатическими миссиями и противостоять «турецкому вмешательству».

Асадисткое информагенство SANA сообщило, что делегация, представляющая мятежного ливийского генерала Халифу Хафтара, встретилась с министром иностранных дел сирийского режима Валидом Муаллемом в Дамаске.

«Был подписан меморандум о взаимопонимании ... об открытии дипломатических и консульских представительств», - сообщает SANA.

У Ливии не было своего дипломатического представительства в Дамаске с 2012 года, после падения и убийства диктатора Муаммара Каддафи во время восстания.

Муаллем сказал, что дипломатические миссии будут открыты в Дамаске и восточном ливийском городе Бенгази, который сейчас является фактической столицей Хафтара.

Обе стороны также обязались координировать действия, чтобы «противостоять турецкому вмешательству и агрессии против обеих стран».

Напомним, что Турция поддерживает признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) и направила войска и протурецких сирийских бойцов в североафриканскую страну.

Хафтар, поддерживаемый главным союзником сирийского режима - Россией, с апреля борется за то, чтобы захватить Триполи у ПНС.

Как мы недавно сообщали, Египет также активизировал свои дипломатические усилия по созданию анти-турецкого блока арабских государств.