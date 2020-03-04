Нечестивый союз: Хафтар и Асад будут дружить против "турецкого вмешательства"

Сирийский режим в Дамаске и власти восточной Ливии, выступающие против признанного ООН правительства национального согласия в Триполи, договорились в воскресенье обмениваться дипломатическими миссиями и противостоять «турецкому вмешательству».
Асадисткое информагенство SANA сообщило, что делегация, представляющая мятежного ливийского генерала Халифу Хафтара, встретилась с министром иностранных дел сирийского режима Валидом Муаллемом в Дамаске.
«Был подписан меморандум о взаимопонимании ... об открытии дипломатических и консульских представительств», - сообщает SANA.
У Ливии не было своего дипломатического представительства в Дамаске с 2012 года, после падения и убийства диктатора Муаммара Каддафи во время восстания.
Муаллем сказал, что дипломатические миссии будут открыты в Дамаске и восточном ливийском городе Бенгази, который сейчас является фактической столицей Хафтара.
Обе стороны также обязались координировать действия, чтобы «противостоять турецкому вмешательству и агрессии против обеих стран».
Напомним, что Турция поддерживает признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) и направила войска и протурецких сирийских бойцов в североафриканскую страну.
Хафтар, поддерживаемый главным союзником сирийского режима - Россией, с апреля борется за то, чтобы захватить Триполи у ПНС.
Как мы недавно сообщали, Египет также активизировал свои дипломатические усилия по созданию анти-турецкого блока арабских государств.
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Муаммаар Каддафи будет вам известно, никогда не пал и не был диктатором. Вы повтоярете слова сионофашистской пропаганды и треп французско-американских антиисламистов. При Каддафи, народ там жил богато и не имел никаких проблем. И вы это считаете диктаторством? Когда же прекратите трубить в антиисламскую трубу и поливать грязью мусульман? Каддафи ушел с этой жизни после подлого убийства насильственным путем, Ин ша Алла стал шахидом. Каждая ваша статья настораживает ваших читателей своими нитками антиисламизма и роняет рейтинг ГИ. Или это результат влияния на вас тех скрытых агентов спецслужб, которые затесались в ваши ряды?
А ничего, что Эрдоган в Ливии как раз и поддерживает тех, кто сверг Каддафи, считая его тираном, то есть ПНС? Значит, по твоему мнению он антиисламист и сионо-фашистская марионетка, но при этом Эрдогана все равно ненавидим мы, которые в этом вопросе его поддерживают?
И вот так у тебя во всем.