Политика

Нечестивый союз: Хафтар и Асад будут дружить против "турецкого вмешательства"

4 марта в 13:00 Якуб Хаджич 3

Сирийский режим в Дамаске и власти восточной Ливии, выступающие против признанного ООН правительства национального согласия в Триполи, договорились в воскресенье обмениваться дипломатическими миссиями и противостоять «турецкому вмешательству».

Асадисткое информагенство SANA сообщило, что делегация, представляющая мятежного ливийского генерала Халифу Хафтара, встретилась с министром иностранных дел сирийского режима Валидом Муаллемом в Дамаске.

«Был подписан меморандум о взаимопонимании ... об открытии дипломатических и консульских представительств», - сообщает SANA.

У Ливии не было своего дипломатического представительства в Дамаске с 2012 года, после падения и убийства диктатора Муаммара Каддафи во время восстания.

Муаллем сказал, что дипломатические миссии будут открыты в Дамаске и восточном ливийском городе Бенгази, который сейчас является фактической столицей Хафтара.

Обе стороны также обязались координировать действия, чтобы «противостоять турецкому вмешательству и агрессии против обеих стран».

Напомним, что Турция поддерживает признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) и направила войска и протурецких сирийских бойцов в североафриканскую страну.

Хафтар, поддерживаемый главным союзником сирийского режима - Россией, с апреля борется за то, чтобы захватить Триполи у ПНС.

Как мы недавно сообщали, Египет также активизировал свои дипломатические усилия по созданию анти-турецкого блока арабских государств.

Автор: Якуб Хаджич
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Комментарии 3
  • Я. Хаджич: "после падения и убийства диктатора Муаммара Каддафи во время восстания"
    ________________
    Муаммаар Каддафи будет вам известно, никогда не пал и не был диктатором. Вы повтоярете слова сионофашистской пропаганды и треп французско-американских антиисламистов. При Каддафи, народ там жил богато и не имел никаких проблем. И вы это считаете диктаторством? Когда же прекратите трубить в антиисламскую трубу и поливать грязью мусульман? Каддафи ушел с этой жизни после подлого убийства насильственным путем, Ин ша Алла стал шахидом. Каждая ваша статья настораживает ваших читателей своими нитками антиисламизма и роняет рейтинг ГИ. Или это результат влияния на вас тех скрытых агентов спецслужб, которые затесались в ваши ряды?
    (1112)
    4 марта в 14:13
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    • Одно непонятно - Сирия даже если ее стянуть стальными - пулевыми-бомбовыми нитками уже никогда не будет едина. Почва для какого нибудь очередного иг уже готова. Смысл править страной мяснику асаду? Де факто вообще страна разделена на повстанцев, курдов и территории подконтрольные алавитам. неужели есть удовольствие от правления, зная что ты неудачник, народ тебя по большей части ненавидит и в историю войдешь как едва ли не самый худший правитель Шама
      (7)
      4 марта в 15:57
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      • Muslim, это пишет тот же человек, который в параллельной ветке рвет на груди тельняшку за полную и безоговорочную поддержку Эрдогана.

        А ничего, что Эрдоган в Ливии как раз и поддерживает тех, кто сверг Каддафи, считая его тираном, то есть ПНС? Значит, по твоему мнению он антиисламист и сионо-фашистская марионетка, но при этом Эрдогана все равно ненавидим мы, которые в этом вопросе его поддерживают?

        И вот так у тебя во всем.
        (564)
        4 марта в 16:28
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