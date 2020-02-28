Или Асад, или Эрдоган

События второй половины февраля 2020 года предельно заострили вопрос, поставленный нами еще в первой его половине в статье "Турция в Сирии: что дальше?" (https://golosislama.com/news.php?id=38056).

Впрочем, теперь на него можно дать вполне четкий ответ. Отсутствие внятной политической позиции у Анкары в отношении контролируемых ей формирований сирийских повстанцев довело ситуацию до такого состояния, когда достижение хотя бы временного мира с позиций силы уже невозможно. А для этого, как мы много раз писали, требовалось четко определить, кто из повстанцев идет с Турцией, а кто нет, и дать последним в лице Временного правительства и Сирийской Национальной Армии гарантии их официальным признанием и заключением с ними договора, проведя таким образом красную линию перед Москвой и Дамаском, пересечение которой означало бы войну.

Однако теперь, после вчерашнего дня все возможные красные линии уже были пересечены и стало очевидно - альтернативы войне больше нет. Причем, развитие событий приняло такой оборот, что речь уже идет о войне не за сохранение остатков Идлиба, но о войне на уничтожение - либо режима Асада, либо всего проекта Эрдогана.

Объективно, Турция располагает военными силами, позволяющими разгромить всю армию режима Асада. Так считают сами российские военные эксперты (не путать с пропагандистской шпаной, информационно сопровождающей путинскую авантюру в различных телеграм-каналах), в частности, бывший офицер Генштаба ВС РФ, выпускник Военной академии Генштаба и бывший главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер", полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Как он показывает (https://www.gazeta.ru/army/2020/02/21/12970135.shtml?fbclid=IwAR3_opsOOMZxbmMpiLVyJ0JdqNi4JkiQoOdHmWTgvCzYR4rneLRhEJ0t1d8) решить эту задачу способен один 7-й корпус турецкой армии, включающий в себя 3-ю пехотную дивизию, 20 и 172-ю бронетанковые бригады, 16 и 70-й механизированные бригады, 2 и 6-ю мотопехотные бригады, 2, 34, 48-ю пограничные бригады, 3-ю бригаду коммандос, 5-ю горная бригада коммандос.

И это при том, что таких корпусов в Турции еще восемь, а кроме того 3500 танков (из них 354 Leopard 2A4), 2800 БМП ACV-15 (AIFV), 3500 гусеничных бронетранспортеров М113, более 3000 бронеавтомобилей (Akrep, ZPT, Cobra), более 6000 орудий и РСЗО (из них 350 155-мм самоходных гаубиц типа Т-155 Firtina и 300 буксируемых 155-мм гаубиц Panter), около 300 боевых и многоцелевых вертолетов, 235 истребителей Locheed Martin F-16C/D, 47 модернизированных истребителей-бомбардировщиков F-4E-2020, 14 современных подводных лодок германских проектов, 16 фрегатов и 6 корветов.

"Имеющихся боевых и оперативных возможностей, сил и средств у Эрдогана вполне достаточно, чтобы за считанные дни разгромить армию Башара Асада" - пишет российский военный эксперт. Но речь, конечно, идет о том сценарии, при котором турецкая армия всей своей мошью обрушится на силы асадитского режима, а не ограничивается отдельными распиаренными ударами по нему, как сейчас.

Что останавливает Реджепа Тайипа Эрдогана от такого шага, к которому его обязывают его же многочисленные обещания и заявления? Представляется, что главных стоп-факторов два.

Первый и менее очевидный - при всем своем объективном превосходстве нынешняя турецкая армия не обладает опытом полномасштабных боевых действий, которым нельзя считать регулярное проведение спецопераций против террористов из РПК.

Столкнувшись с серьезным сопротивлением ведущих войну асадитских частей и понеся серьезные потери, в частности, в виде как минимум частичного уничтожения турецких военных, находящихся в окруженных наблюдательных пунктах, турецкой армии придется учиться воевать, оплачивая это обучение таким количеством жертв, к которому турецкое общество не привыкло.

Эрдоган, которому с трудом удается выигрывать каждые новые выборы в Турции, потому что в ней они в отличие от путинской России, уже не говоря об асадитской Сирии проходят всерьез, пытался и все еще пытается минимизировать потери собственно турецких военных. Но вчерашний день показал, что возможности балансирования в духе "ни мира, ни войны" исчерпаны - турецкая армия начинает нести вполне боевые потери, что логично, если учесть, что она участвует в боевых действиях, и потери эти будут расти, чем дальше, тем больше. Следовательно, эрдогановская Турция оказывается в ситуации, описанной еще Николо Макиавелли, когда "войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить - к выгоде вашего противника".

Второй останавливающий Эрдогана фактор как раз очевиден - это Россия, а точнее, ее вооруженные силы в Сирии, в частности, ВКС РФ. Впрочем, многочисленные военные эксперты убеждены в том, что при прямом столкновении на отдельно взятом сирийском ТВД у российской группировки шансов против Турции нет. Уже упомянутый ранее полковник Ходаренок пишет об этом:

"На российской авиабазе Хмеймим в настоящее время чуть более полутора десятков боевых самолетов, а Эрдоган запросто может выставить на поле битвы только 235 истребителей F-16C/D, сравнимых по своим тактико-технически характеристикам с российскими Су-30 и Су-35.

Из реальных возможностей у Москвы в двадцать раз увеличить группировку своих Воздушно-космических сил в Сирии нет. Это невозможно сделать, во-первых, в короткие сроки, во-вторых, по причине недостаточной оперативной емкости имеющихся в распоряжении России аэродромов на сирийской территории, в-третьих, для успешного ведения регионального конфликта надо перебросить в Сирию совершенно немыслимый объем авиационного топлива и средств поражения. Реальные возможности для этого отсутствуют".

Также укажем на то, о чем ранее писали и мы, и многие другие - при таком развитии событий Турция закроет для российского флота Босфор, заперев его в Черном море, где также обладает явным превосходством по соотношению ВМФ двух стран в данной акватории, и отрежет тем самым российскую базу в Хмеймим от снабжения.

Безусловно, подобный поворот событий поставит не только две страны, но и уже весь мир на грань большой войны. Неспособность противостоять Турции в Сирии и в черноморской акватории Россия сможет компенсировать только одним способом - применив ядерное оружие или, как минимум, РВСН и стратегическую авиацию.

Разумеется, как здравомыслящий человек (в отличие от своих оппонентов) Эрдоган не хочет рисковать подобным развитием событий, тем более, что не уверен в том, что получит в этом случае должную поддержку от номинальных союзников по НАТО, в первую очередь, США. С другой стороны, в Кремле ведут себя так, как будто бы убеждены в том, что такой поддержки Турция гарантированно не получит и в случае полномасштабной войны останется один на один против российского ядерного оружия. Но, очевидно, что такая уверенность не опирается ни на какие надежные гарантии - даже, если Москве кто это дал понять в Вашингтоне, то в критический момент может оказаться, что поняли либо не то, что нужно, либо не тех, кого нужно. Как это произошло, например, в свое время с Саддамом Хусейном, которому тоже кто-то внушил, что он безнаказанно сможет проглотить Кувейт.

Но при всех этих останавливающих факторах разница в положении Путина и Эрдогана в данном случае заключается в том, что последнему в отличие от первого в складывающейся ситуации уже некуда отступать. В свое время Путин признался, что был готов применить ядерное оружие в том случае, если бы НАТО начало войну против российских сил в Крыму. Но сегодня Идлиб является "Крымом" как раз для Турции, потому что капитуляция в нем станет политическим разгромом Эрдогана и его проекта, какими бы демагогией и пропагандистскими ходами они бы ни были оправданы.

При этом, повторимся, сейчас речь уже не может идти ни о сохранении имеющихся позиций, ни даже просто о возвращении позиций до последнего наступления режима Асада, чего требует Эрдоган. Силы Асада сами уже никуда не уйдут. Поэтому либо перед ними придется капитулировать, совершив политическое самоубийство, либо придется принять предложение главного союзника Эрдогана на парламентских выборах Девлета Бахчели, сказавшего следующее:

"Решение сирийского кризиса дипломатическим и политическим путём - является обманом и отвлечением внимания. До тех пор, пока Асад не будет свержен со своего трона, ни в Сирии, ни в Турции не будет спокойствия. Турецкий народ, при необходимости, и не имея иного выбора, должен начать планировать взятие Дамаска".