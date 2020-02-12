Турция в Сирии: что дальше?

Наша прошлая статья о поведении Анкары в Идлибе (https://golosislama.com/news.php?id=38046) была позитивно встречена большинством наших постоянных читателей, но вызвала и ряд критических откликов. Что ж, ситуация не стоит на месте, поэтому рассмотрим ее динамику.

Начнем с плохого. Да, несмотря на возмущение этими нашими словами некоторыми читателями, мы готовы повторить, что для такой страны как Турция продемонстрированная ей реакция на убийство ее военных режимом Асада выглядела неубедительно. Да, были обстрелы асадитских войск, но бравурные сообщения о сотнях их жертв выглядят не то, что неубедительно, а несолидно с учетом того, что никакого подтверждения им нет, что напоминает такие же заявления иранского режима о сотнях погибших американских военных от ответного удара по их базе в Ираке в ответ на убийство Касима Сулеймани.

Кстати, еще раз на счет Сулеймани - вот его ликвидация американцами в ответ на атаки на их военных в Ираке является примером адекватной реакции серьезной державы в такой ситуации. Увы, пока Турция не демонстрирует ее - да, вчера был сбит асадитский вертолет с каким-то бригадным генералом за его штурвалом, но таких бригадных генералов у режима сегодня, как грязи, и он может позволить себе гнать их на убой, не считаясь с такими потерями. К тому же, в ответ на это опять были обстреляны турецкие войска, которые снова понесли потери.

Выступая сегодня перед своей фракцией, Эрдоган вновь заявил, что теперь Турция будет жестко отвечать на каждый обстрел своих военных, причем, уже не только в Идлибе, но и по всей территории Сирии. Звучит обнадеживающе, но есть одно но - Эрдоган уже много чего заявлял по схожим случаям, многократно обещал забрать у курдских коммунистов Манбидж, который так и не взял, поэтому к подобным его заявлениям уже формируется отношение как к 1001-му китайскому предупреждению. А вот американцы слов на ветер не бросали, а просто взяли и показали, что шутки с ними плохи.

Кстати, об американцах. На фоне достаточно беспомощной реакции самой Анкары (о чем можно говорить, если сам глава Генштаба Хулуси Акар говорит, что чтобы остановить Асада нужно вмешательство НАТО) появились поводы надеяться на то, что эффективно вмешаться в ситацию могут они.

По крайней мере, в условиях разочарования турецкого истеблишмента и общества союзом с Россией американцы делают демонстративные шаги навстречу Турции. В качестве жеста солидарности с ней по Сирии Белый дом снял санкции, ранее наложенные на турецких министров и приостановил уголовное дело по громкому делу с финансированием Ирана через турецкий банк "Halkbank", которое рассматривалось как подкоп лично под Эрдогана, а кроме того, заявил о недопустимости продолжения атак на страну - члена НАТО в Сирии.

В принципе, реалистично рассуждая, американцы способны в Сирии на то, на что не решаются турки, но за это они явно потребуют плату в виде сворачивания сотрудничества Турции с Россией и Ираном. Учитывая то, что это сотрудничество выстраивалось несколько последних лет, пойти на такое сейчас было бы слишком дорогой платой за Идлиб, уже не говоря о признании ошибочности очередного зигзага внешней политики Эрдогана. С другой стороны, ведя с ним себя таким образом, партнеры из Москвы и Тегерана наглядно демонстрируют, что в грошь не ставят свои отношения с Турцией и рассматривают их как зависимость последней от них на фоне ухудшения отношений с Западом (мол, никуда теперь не денется).

Поэтому в кризисе сейчас оказалась не просто политика Турции в Сирии, а ее политика лавирования между двумя полюсами: США, с одной стороны, и России с Ираном, с другой стороны.

Что касается Сирии, как это предсказывали некоторые наблюдатели, конфликт в Идлибе сейчас, вероятно, заморозится на линии магистралей M4/M5, контроль над которыми уже перешел к режиму. Маловероятно, что Асад, как от него требует Эрдоган, уйдет с завоеванных там в последнее время позиций. Но и продолжение наступления в нынешних условиях было бы для него слишком рискованным, учитывая то, что репутационно пространства для маневра у Эрдогана не останется вообще - придется отвечать.

Если же Асад сейчас проявит тактическую хитрость и не продолжит свое наступление, мало кто ожидает, что Эрдоган выполнит свои обещания и заставит его к концу февраля уйти на исходные позиции - хотелось бы в это верить, конечно, но рациональных оснований для этого пока нет.

А раз так, возникает вопрос о гарантиях того, что в следующий раз та же история с новым наступлением Асада и отступлением повстанцев под громкие заявления и пиар-ходы Эрдогана, не повторится уже в отношении оставшегося огрызка Идлиба, а там, кто знает, уже и самих турецких зон безопасности.

Гарантию неповторения такой ситуации может дать только Анкара в виде взятия на себя юридических обязательств по защите этих территорий, для чего, как мы неоднократно это писали, требуется закрепить их до сих пор неопределенный статус. Таким закреплением может быть только признание политического органа освобожденной Сирии - Временного правительства законной сирийской властью и законным представителем сирийского народа на контролируемых им территориях и подписание с ним соглашений о взаимной защите.

Без этого или без решительных действий по принуждению сил Асада отступить из захваченной ими части зоны деэскалации, громкие декларации турецкой власти в отношении Сирии (уже не говоря о каких-то заявках на роль мировой исламской державы) нельзя будет воспринимать всерьез.