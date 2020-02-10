Эрдоган рискует в Идлибе турецкими армией и обществом

Нерешительность и непоследовательность правительства Реджепа Тайипа Эрдогана в Идлибе угрожает ему очередной утратой лица из-за Сирии не только в мире, в частности мусульманском, но что куда критичнее для него - в самой Турции.

И речь даже не о существе проблемы Идлиба и ее реалистичном решении - закреплении его новой границы по трассе М4, на которой будет остановлено продвижение сил режима с последующим переходом оставшейся территории под контроль СНА и самих турок, как в других их протекторатах (Щита Евфрата, Оливковой ветви и Источнике мира).

Проблема в том, что даже если Эрдогану удастся добиться этого (а если нет, потеря лица и вовсе будет драматической), это все равно будет выглядеть унижением Турции, учитывая то, как все это происходило.

Ведь в принципе, зная о наступлении сил режима и не собираясь им противодействовать, турецкое руководство могло бы просто вывести из под удара хотя бы свои войска. Да, в глазах сирийских союзников это выглядело бы как предательство, однако, их мнение и чувства, похоже, давно не принимаются Анкарой в рассчет в тех отношениях односторонней зависимости, которые позволяют ей делать то, что она хочет и когда хочет.

Однако не желая идти на имиджевые потери, турецкие власти, реально не противодействуя наступлению режима, подставили под его удар своих военных, тем самым понеся репутационные потери в глазах тех, с кем не считаться они не могут - турецких избирателей и армии.

Так, сегодня от удара асадитскими силами по введенному в Идлиб новому турецкому контингенту погибли еще 5 турецких военнослужащих. Произошло это после того, как турки сами отработали по асадитам, чтобы сдержать их продвижение, но для турецких общества и военных сути это не меняет - к недавним 5 жертвам асадитских ударов прибавились еще 5. А в ответ пока беспомощный лепет.

И тут надо понимать, что турецкая армия - это вообще-то не пушечное мясо вроде российской, с которой Кремль может позволить себе делать, что хочет, не опасаясь никаких последствий. Турецкая армия до недавнего времени правила страной и сама власть Эрдогана долгое время висела на волоске из-за угрозы очередного военного переворота, неудачная попытка которого и произошла в 2016 году. После этого Эрдоган вроде бы зачистил в армии все потенциально опасные элементы, заместив их лояльными кадрами. Но все же едва ли ее корпоративный дух и самосознание улетучились полностью.

То же касается и настроений внутри турецкого общества, доминирующей идеологией которого является национализм разных оттенков: светский и религиозный, правый и левый, консервативный и либеральный. После попытки переворота Эрдоган учредил свою обновленную власть на основе союза его Партии Справедливости и Развития (AKP) с Партией Националистического Действия (MHP). Однако как мы это показывали, анализируя результаты последних выборов в Турции и последующих событий в ее внутренней политике, Коалиции AKP-MHP с трудом удается удерживать большинство, при том, что на радикально-националистическом фланге у MHP уводит голоса ее ушедшая в оппозицию часть в лице "Хорошей партии" (IYI Party), а AKP может потерять часть своих избирателей после ухода из нее Ахмета Давутоглу и создания им своей Партии Будущего.

К тому же надо иметь в виду, что далеко не все националисты в Турции поддерживают ее активное участие в сирийских делах, будь то в виде помощи сирийским повстанцам или в виде массированного присутствия в стране сирийских беженцев. Такие люди считают, что Эрдоган там борется не за турецкие национальные интересы, а за свой партийно-религиозный ("ихванский") проект, как он это делает и в Ливии. И надо сказать, что если турецкая политика там сопровождается не просто гибелью турецких военных, но гибелью безответной, то есть унижением турецкой армии и издевательством над ней со стороны асадовского режима, то это только делает такую критику более убедительной. А значит, увеличивает шансы поражения Эрдогана на честных выборах, при том, что армия тоже утрачивает стимулы защищать его власть.

Конечно, возникнет логичный вопрос - а как Эрдоган может ответить на это унижение турецких военных режимом Асада, не рискуя крупномасштабным конфликтом с Россией? Пример подобной реакции недавно продемонстрировали американцы в Ираке, ответив на усиление атак на их военных демонстративным устранением стоящего за ними Касима Сулеймани.

Фигур подобного рода, которые могли бы ответить за унижение турецких военных со стороны режима Асада хватает, начиная, кстати, с него самого. Либо этот ответ должен быть не точечным, а массированным - в отношении сил асадитов в целом, что уже чревато риском нового обострения отношений с Россией.

Есть, однако, риск того, что турецкая власть решит компенсировать эти репутационные потери отвлечением внимания своего общества на другого врага - пресловутых "курдов", против которых решат возобновить операцию "Источник мира". Однако не факт, что такая месть слабому противнику за унижение от сильного удовлетворит турецкие общество и армию...