Турки начали воевать всерьез. Это только начало

За прошедшие выходные на войне в Сирии произошло слишком много событий, чтобы их стоило детально перечислять, тем более, что большинство наших читателей оперативно отслеживают соответствующие тематические каналы и блоги. Поэтому остановимся на главном.

Пусть и с запозданием, но после убийства асадитской и российской авиацией нескольких десятков турецких военных произошло то, чего многие уже отчаялись ожидать - Турция начала всерьез воевать против асадитского режима.

Результаты этой войны всего за пару дней поистине впечатляют - сотни по одним данным и тысячи по другим уничтоженных военных режима и его иностранных союзников, десятки - сотни уничтоженных единиц боевой техники и транспортных средств, три действительно высокопоставленных уничтоженных генерала режима, два уничтоженных самолета и несколько уничтоженных систем ПВО.

Турки сполна отомстили за своих павших военных, но что более важно, они кардинально переломили ход боевых действий и взяли инициативу в свои руки. Все это было достигнуто даже без вхождения в прямые столкновения с российской авиацией, главным образом ассиметричными средствами - эффективным использованием современных ударных турецких беспилотников и ракет среднего радиуса действия.

Впервые за все годы войны армия режима лишилась превосходства в воздухе, с которого ее стали беспощадно и методично расстреливать, особенно крупные скопления сил режима, срывая таким образом его наступления. Результат не заставил себя долго ждать - силам повстанцев удалось перейти в наступление и отбить несколько десятков населенных пунктов, взятых асадитами в ходе своей операции "Рассвет Идлиба". В пику последнему турецкий Генштаб объявил о своей операции - "Весенний щит".

На фоне этих событий в тылу у асадитов - в ранее "замиренном" ими Дераа вспыхнуло восстание людей, сполна успевших вкусить "прелестей" их власти. Таким образом, режим рискует утратить контроль даже над теми территориями, которые ему уже удалось завоевать несколько лет назад.

Однако Турция не ограничилась военными действиями. Турецкие власти сделали то, о чем предупреждали уже давно - открыли свои морские и сухопутные границы со странами ЕС для сирийских беженцев, перестав их сдерживать и более того, оказывая им содействие в доставке к этим границам.

Десятки тысяч сирийцев, в основном молодых мужчин, впервые же дни оказались у этих границ, многим из которых удалось прорваться через заграждения. И тут результат не заставил себя долго ждать: Греция, совсем недавно голосовавшая против предоставления Турции дополнительных средств ПВО на заседании стран-членов НАТО, заявила, что готова изменить свою позицию, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина прекратить операцию в Сирии, а министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Европу и США усилить давление на Кремль и асадитский режим с целью "положить конец ужасной войне в Сирии".

Ну и на десерт - правоохранительные органы Турции провели обыск в офисе турецкого филиала российской пропагандистской компании "Спутник" в ответ на ярую антитурецкую пропагандистскую компанию последнего. Правда, по итогам собеседования его главного редактора отпустили, не став "находить" у него наркотики, оружие или запрещенную литературу, как наверняка бы сделали в таком случае в путинской России.

Впрочем, несмотря на всю позитивность таких новостей, впадать в эйфорию не следует. Серьезная война, очевидно, только начинается и каждая из ее сторон будет пытаться адаптироваться к действиям противника. Асадиты сейчас пытаются усилить эффективность своих ПВО и научиться бороться с турецкими беспилотниками, один из которых вчера были сбит, пытаясь, несмотря на потери, переходить в контрнаступление. Однако теперь уже и турки не могут позволить себе вернуться к прежнему пиар-формату имитации войны - она уже идет всерьез и закончится либо победой, либо поражением одной из сторон.

Есть, правда, теоретическая альтернатива этому - ее прекращение по итогам встречи Эрдогана и Путина, назначенной на 5 марта. Еще совсем недавно последний заявлял, что не видит в ней необходимости, однако, после перелома хода боевых действий в Сирии резко передумал.

Тем не менее очевидно, что шансы на заключение надежного и устраивающего Турцию мира будут к тому времени тем выше, чем более очевидными будут ее успехи в войне. "Хочешь мира, готовься к войне" - этот лозунг в данной ситуации уже неактуален. "Хочешь мира, побеждай в войне" - вот единственная опция, которую Москва и Дамаск оставили Анкаре.