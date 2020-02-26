"Профессор" и БДСМ

Как мы уже писали, Роман Силантьев, главный исламовед путинской России (в смысле наводки спецслужб на неблагонадежных мусульман) с недавних пор стал "профессором" и "большим ученым", ведущим специалистом новых "научных дисциплин" (https://golosislama.com/news.php?id=37621).

Но какой ученый не мечтает не просто создать собственную школу мысли, но и воспитать внутри нее таких же выдающихся ученых, как и он? Не стал исключением из этого правила и "профессор-конфликтолог" Силантьев, который по сообщению ряда СМИ, занят воспитанием еще одной восходящей звезды российской науки - Альбира Крганова, который по словам востоковеда Азата Ахунова пишет под руководством первого диссертацию.

Остается надеяться, что карьера будущего профессора в отличие от его научного руководителя не будет омрачена обвинениями в 95% плагиате его диссертации (https://golosislama.com/news.php?id=29871). Как-никак, речь идет не просто о муфтии, но и с недавних пор о "российском дворянине", в 2013 году произведенном в таковые главой "Императорского Дома Романовых" Марией Владимировной (примерно такой же императрицей, как Силантьев профессор).

Кстати, учитывая то, что скоро Крганов должен будет стать не просто "дворянином", но и "доктором наук", есть мнение, что возглавлять простое "Духовное Собрание Мусульман" (ДСМ) ему будет уже не солидно. Такому большому человеку было бы логично возглавить организацию посерьезнее. Например, "Большое Духовное Собрание Мусульман", сокращенно - БДСМ.