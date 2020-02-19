"Не все уйгуры террористы" - Турция Китаю

В воскресенье министр иностранных дел Турции после переговоров со своим китайским коллегой в Германии заявил, что Китай не должен клеймить всех мусульман-уйгуров террористами, сообщает AFP.

«Будь то турок, уйгурский тюрок, китаец-ханец, буддист или христианин ... неправильно называть всех уйгурских тюрок террористами только потому, что один или два террориста принадлежат к определенной этнической группе. И это [не правильно] преследовать всех уйгуров из-за их веры и этнической принадлежности», - заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что Анкара в прошлом осудила «политику систематической ассимиляции Китая против уйгурских тюрок» и определила такую политику как «великое смущение для человечества».

Между тем, большинство стран с преобладающим мусульманским населением, особенно страны ОИС (Организации исламского сотрудничества), подвергаются критике за то, что молчат из-за подавления Китаем уйгуров.

Более того, в феврале 2019 года Саудовская Аравия выразила свое «уважение» китайскому лидеру Си Цзиньпину перед подписанием крупных коммерческих контрактов со страной.

Египет же, который хочет, чтобы Пекин финансировал его инфраструктуру, зашел так далеко, что позволил китайской полиции приехать и допросить уйгурских изгнанников на его земле в 2017 году.

Члены ООН также разделились по уйгурскому вопросу. В 2019 году Великобритания возглавила 22 другие страны в Организации Объединенных Наций, которые осудили Китай за задержание мусульман в стране. Однако еще 54 стран выразили поддержку Китаю в его «борьбе с терроризмом» в Синьцзяне.