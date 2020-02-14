Начало недели ознаменовалось в России громким приговором по делу "Сети" - участники анархистской группы, не совершившие ни одного теракта, были осуждены за терроризм на сроки от 6 до 18 лет лишения свободы (https://golosislama.com/news.php?id=38047). Но на этом репрессивные новости недели не закончились.

Ниже перечислим лишь те из них, что касаются мусульманских регионов.

В Дагестане силовики осуществили налет на правозащитную организацию "Правовая инициатива", объявив о проведении обысков у ряда ее юристов, включая офис адвоката Малики Абубакаровой.

В Ингушетии о прекращении деятельности из-за непрекращающегося давления силовиков заявил гражданский проект "Неотложка", который осуществлял сбор вещей для передач ингушским политзаключенным. Меж тем, кандидатов на роль таковых на этой неделе прибавилось - проведены обыски в домах участника ингушских протестных акций Юнуса Ведзижиева и его близких, задержан за участие в тех же протестах Закри Бопхоев, против которого возбуждено уголовное дело.

В Башкортостане ФСБ заявило о завершении следствия в отношении башкирского оппозиционного лидера Айрата Дильмухаметова. На основании его публикаций и выступлений в Фейсбуке и Ютубе ему предъявляют обвинения в призывах к нарушению территориальной целостности России, экстремизму, оправдании терроризма, а также финансировании экстремизма - за то, что на карточку его матери люди присылали ему деньги для оплаты его адвоката и организации ему продовольственных передач.

Адвокаты прогнозируют, что Дильмухаметову будет вынесен примерно такой же приговор как участникам дела "Сети". При этом с прибывшим в Башкортостан для изучения его дела Леонидом Никитинским, представителем Совета по правам человека при президенте РФ представители местного руководства отказались его обсуждать. Аргументы местных властей, заявивших, что они не могут оказывать давления на следствие и суд Никитинский назвал "отмазкой" - ведь вся страна знает, насколько последние "независимы" в России.

При этом в тоже Башкортостане на 22 февраля назначено рассмотрение в Верховном суде дела о признании экстремистской организации "Башкорт", по которому в будущем могут пойти уже десятки человек, как это сейчас происходит в Ингушетии.

Зачистка общественного пространства в мусульманских регионах России продолжается, как и по всей стране в целом.