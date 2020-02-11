А начинали с мусульман: молодых россиян посадили на 86 лет

Когда принимали так называемые поправки Яровой, увеличивающие сроки заключения за "преступления экстремистской и террористической направленности", дальновидные россияне уже понимали к чему это приведет. Особенно с учетом того, что экстремизмом в путинской России может быть признано что угодно, к терроризму приравниваются мысли вслух или перевод денег заключенным или на строительство колодцев в Африке, такие дела массово фальсифицируются, а на независимость и объектность судов не приходится рассчитывать.

Первыми звоночками для общества должны были стать новые приговоры участникам Хизб ут-Тахрир - мирной политической партии, свободно действующей в большинстве цивилизованных стран, но признанной в России террористической. Если до законов Яровой их за членство в этой партии сажали на пару-тройку лет, то после их принятия стали сажать на 15-20 лет и больше.

И вот, настала очередь уже других россиян, попавших под каток репрессивной системы. Вчера Пензенский суд приговорил 7 ребят, которым было вменено участие в анархистской организации "Сеть", в общей сложности к 86 годам лишения свободы, дав каждому от 6 до 18 лет лишения свободы.

Показательно в данном случае то, что приговоренные "террористы", как это обычно бывает в путинской России в таких случаях, никого не убили и ничего не взорвали. Но, по словам силовиков, готовились это сделать. Правда, "узнали" они об этом случайно - когда силовики задержали с наркотиками некого свидетеля, который рассказал им о друзьях-террористах, после чего его отпустили. А друзей стали брать одного за другим и "находить" у них на квартирах оружие. А сами они стали признаваться в своих планах развязать в стране террористическую войну.

Правда, по свидетельствам родственников ребят, "найденное" у них оружие было подброшено, а показания против себя они дали под жестокими пытками, в чем им склонны верить многочисленные правозащитники.

Но это уже мелочи. Главное тут то, что некоторые из них имели активную гражданскую позицию и, судя по всему, были недовольны нынешней властью. А значит, по логике нынешнего режима, были потенциальными террористами. А с "террористами" в России принято бороться на дальних подступах - чтобы от слов у них не было возможности перейти к делу.

Не очень соответствует правосудию, конечно. Зато эффективно для существующей власти и устранения ее потенциальных противников.