Саудовцы не искажали перевод смыслов Корана в угоду Израилю

Недавно «Голос Ислама» опубликовал новость о том, что новый саудовский перевод смыслов Священного Корана на иврит содержит в себе множество ошибок, самой заметной из которых была замена мечети «Аль-Акса» на «храм». Мы опирались на сообщения с популярного мусульманского новостного сайта Middle East Monitor, который в свою очередь ссылался на другие источники.

Тем не менее, спустя несколько дней мы вынуждены признать, что информация оказалась ложной, и мы, как и многие другие, стали жертвами пропагандистской холодной войны, и даже более того, невольно стали ее участниками.

На самом деле, все источники, на которые ссылается MEM в своей статье являются мягко говоря сомнительными, и упираются корнями в иранскую пропаганду. Что же касается самого перевода, то его непосредственный автор показал соответствующие места в своей работе, доказав, что он не называл Аль-Аксу храмом.

Известный автор и исследователь исламского мира доктор Hellyer в заметке на Facebook привел фотографию той самой страницы из скандального перевода, и заметил, что Аль-Акса названа еврейским словом «мисгад». Это слово однокоренное с арабским словом «масджид» и в иврите используется для обозначения именно мечети. Тогда как слово «храм» пишется совсем по другому, и его нет в переводе.

Другие также заметили, что утверждение, будто перевод не упоминает имя «Мухаммад» является ложью.

В общем, перевод как перевод, никакой цели угодить Израилю его авторы и издатели явно не ставили.

Для нас же всех это очередное напоминание о том, насколько беспринципны и жестоки информационные войны, которые ведут мусульмане... с другими мусульманами.