Саудовский перевод смыслов Корана на иврит пропустил мечеть Аль-Акса

Саудовский перевод смыслов Корана на иврит содержит более 300 ошибок, сообщает палестинское информационное агентство «Шихаб».

В переводе, который был одобрен властями Саудовской Аравии, используется термин «Храм» для описания мечети Аль-Акса и пропущено имя Пророка Мухаммада (мир ему).

Неверный перевод был опубликован на веб-сайте Комплекса короля Фадха для печати Священного Корана, саудовского учреждения, ответственного за выпуск десяти миллионов экземпляров Корана каждый год на 74 разных языках, сообщает Middle East Monitor.

Комплекс сообщил, что ошибки были представлены «компетентному органу в комплексе, и ожидают проверки со стороны руководства комплекса».

Перевод на иврит был снят с веб-сайта в субботу, после того как видео, опубликованное «Шихаб», привлекло внимание к многочисленным ошибкам.

Специалист по изучению Израиля Аладдин Ахмед выразил обеспокоенность по поводу неправильного перевода и их доктринальных последствий в видео.

В суре Корана «Аль-Исра», в которой описывается путешествие Пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим, название «Мечеть Аль-Акса» опущено и заменено на «Храм».

Критики перевода, скорее всего, увидят это упущение как поддержку претензий Израиля на комплекс мечети. Это священное место является своего рода центром израильско-палестинского конфликта.

Добавим, что это далеко не первый перевод смыслов Корана с арабского на иврит. Так, совем недавно был опубликован перевод Субхи Али Адави.

Какова бы ни была причина ошибки в переводе (вполне возможно, что автор перевода хотел донести еврейским читателям, что Аль-Акса это и есть храм, а значит другого им не нужно), такие ошибки неизбежно вызывают подозрения в адрес Саудовской Аравии с ее неоднозначным отношением к сионистскому режиму и оккупации Палестины.