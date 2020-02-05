Власть не только сажает, но и милует. Но кого?

Вчера мы писали о новой волне репрессий, прошедших в Ингушетии (https://golosislama.com/news.php?id=38016). Но надо быть справедливыми - ингушей вчера не только сажали, но и освобождали. Вопрос только в том, каких...

Так, вчера стало известно, что Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила принял решение об освобождении из мест лишения свободы Тимура Хамхоева с заменой ему оставшихся почти трех лет наказания в колонии на принудительные работы, которые обычно можно выполнять и по месту жительства.

Кто же такой Тимур Хамхоев и почему вдруг в отличие от ингушских политзаключенных список которых только пополняется, этому человеку власть идет на встречу? О нем мы тоже ранее писали (https://golosislama.com/news.php?id=34524) - это бывший начальник ингушского ЦПЭ (в народе - Эстапо), осужденный за доказанные пытки, приведшие к смерти, и фальсификации уголовных дел. Единственный пока случай подобного рода среди руководителей этой организации, что стало основанием для черного юмора на тему "выгнали из борделя за разврат" или "выгнали из СС за антисемитизм" и т.п.

В свое время для осуждения Хамхоева потребовались многочисленные акции протеста, в том числе жертв его пыточного конвеера. Поэтому, когда вчера стало известно о его скором освобождении, что вызвало соответствующие протесты, прокуратура Нижнего Тагила заявила, что оспорит это решение.

Но получится ли у нее это? Как известно, суд у нас независим от прокуратуры... когда надо и если надо тому, кому надо. Поэтому, какое решение он примет в такой ситуации - еще вопрос, в отличие от тех решений, которые заранее можно предугадать в отношении политзаключенных. Тем более, что Нижнетагильский суд ранее уже два раза проявлял гуманизм в подобных делах, оба раза в отношении коллег Хамхоева, осужденных по тому же делу и за то же, за что и он - Магомеда Бекова и Андрея Безносюка.

В этой связи один из ведущих сайтов ингушской оппозиции Шестой Портал отреагировал на эти события весьма точной и едкой статьей под названием "В Москве - Голунов, а у нас - Хамхоев" (http://6portal.ru/posts/%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b0-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d1%85%d0%b0%d0%bc%d1%85%d0%be%d0%b5%d0%b2/).

"Что общего между делом бывшего начальника ЦПЭ Ингушетии Тимура Хамхоева и московского журналиста Ивана Голунова?

И того, и другого в итоге отпустили.

Что их отличает? Если Хамхоев подбрасывал и пытал, то Голунову подбросили и пусть не пытали его, но оказывали на него психическое и физическое давление.

Интересно другое — чтобы Голунова отпустили, должны были мобилизоваться тысячи людей, которые выходили на улицы и устраивали флешмобы. Хамхоева же отпустили, несмотря на то, что никто в его поддержку не митинговал — наоборот, в свое время понадобилось митинговать и протестовать, чтобы его судили.

...Бесправие гражданского общества в Ингушетии перед лицом политических репрессий и бессудных убийств, с одной стороны, и безнаказанность со стороны власти тех, кто их осуществляет — вот приоритеты власти в нашей республике", - в частности говорится в статье.

Добавить тут нечего.