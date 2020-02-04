Новые репрессии: Ингушетия, Башкортостан

Оттепель в России, о которой некоторые (не) имеют совесть говорить, носит исключительно единично-показушечный характер, ограничиваясь случаями вроде Ивана Голунова, когда присутствует очень значительный общественный резонанс и проще отпустить такого человека, изображая милость, чем продолжать его удерживать.

В остальном повседневной реальностью нынешней путинской России является продолжающий раскручиваться маховик политических репрессий.

Так, в Ингушетии в рамках дела о прошлогодних протестах прошли обыски и задержания сразу в Назрани и Троицкая, Нестеровская, Экажево, Куртат. Их жертвами стали Бытыгов Макшарип, Беков Амирхан, Хамхоев Исмаил и Барахоев Магомед, отец и сыновья Солсановы. Данные о новых обысках и задержаниях продолжают поступать.

В другой мусульманской республике - Башкортостане под каток репрессий попала ведущая легальная организация башкирского народа - БОО "Башкорт", давление на которую мы не раз освещали.

На этот раз Прокуратура обратилась в Верховный суд Башкортостана с заявлением о признании БОО "Башкорт" экстремистской организацией, что влечет за собой не только полное запрещение ее деятельности, но и уголовную ответственность для ее участников в случае ее продолжения в виде многолетних сроков лишения свободы.

Кстати, такие же обвинения в экстремизме сейчас предъявлены и лидерам ингушского протеста. То есть, репрессивные процессы в двух мусульманских республиках с активными гражданскими и национальными движениями идут синхронно.