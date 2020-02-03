Весь Арабский мир отвергает "сделку" Трампа

Как мы и предполагали, по крайней мере публичное отношение к плану Трампа-Нетаньяху, представленному как "сделка века" (https://golosislama.com/news.php?id=37983) оказалось единым у всех арабских государств, несмотря на жесткие разногласия между ними.

Так, в единодушно принятом в минувшую субботу заявлении Арабской Лиги указывается, что ее члены "отвергают американо-израильскую "сделку века" и признают, что она не отвечает даже минимальным правам и чаяниям палестинского народа".

Сегодня же эту позицию подтвердил и собравшийся саммит Организации Исламского Сотрудничества, решение которого вполне однозначно осветил и официальный рупор Объединенных Аарабских Эмиратов (https://www.thenational.ae/world/mena/muslim-states-reject-trump-peace-plan-and-support-palestinian-cause-1.973354).

В связи с этим вновь вернемся к спекуляциям на тему особой позиции ОАЭ, КСА и даже Катара, которые якобы поддержали план Трампа-Нетаньяху, как это пытаются представить что сторонники этого плана, что противники этих государств и режимов (https://golosislama.com/news.php?id=37991).

Указанные государства максимум приветствовали усилия США по примирению Израиля и Палестины, что является не более, чем дипломатическим политесом. Когда речь зашла о содержании предложенного плана, все члены Арабской Лиги его отвергли.

Что касается присутствия представителей Омана, Бахрейна и ОАЭ на презентации этого плана Трампом и Нетаньяху, как сообщила израильская газета Haaretz, они даже не были посвящены в детали этого плана, а когда они были обнародованы, присоединились к общей позиции Арабской Лиги. Конечно, подобная "наивность" представителей данных государств выглядит неправдоподобно, скорее, речь здесь идет о лавировании - с одной стороны, эти страны не могли отказать Дональду Трампу хотя бы в минимальной поддержке его "эпохального" (как и все у него) плана, с другой стороны, они не могут его и принять.

Это касается и публичной позиции Египта, хотя повторим уже ранее нами сказанное - именно это государство де-факто может принять активное участие в реализации этого плана в интересующей его части, а именно в поглощении Сектора Газа и его слиянием с Синайским регионом. Однако выводя за скобки то, насколько успешными окажутся усилия Египта в этом направлении, предположим, что даже в этом случае его публичная позиция по независимой Палестине на Западном берегу, включая вопрос Иерусалима, скорее всего продолжит совпадать с позицией остального Арабского мира.

Почему мы придаем такое значение этой реакции? Только потому, что годами множество аналитиков предрекало начало переформатирования Ближнего Востока посредством заключения союза и установления дружеских отношений между арабским блоком (КСА, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Оман) и Израилем, поглощение которым Палестины эти страны признают ради этого союза. Однако мы видим, что этот прогноз не соответствует реальности.

Да, на практике эти страны могут сотрудничать с Израилем, в том числе и против палестинцев, как например, Египет и ОАЭ, одержимые борьбой с ихванами (которые контролируют Сектор Газа). Но не надо забывать, что так же с Израилем имеют дело и противостоящие этому блоку Катар и Турция. Тем не менее, публично все они занимают согласованную позицию, при наличии которой ни о каком "эпохальном" израильско-арабском примирении за счет интересов палестинцев говорить не приходится.