Рупоры ОАЭ и Саудии тоже критикуют "Сделку века"

Вопреки предсказаниям их недоброжелателей о том, что власти Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии поддержат план Трампа-Нетаньяху, ставший известным под названием "Сделки века", и начнут его лоббировать в арабском мире, их публичная реакция показывает, что это не так.

Официально высказанная ОАЭ и КСА позиция по сути была аналогична реакции того же Катара - ни однозначной поддержки, ни однозначного осуждения, но призыв всех сторон к переговорам и поиску решений, а также благодарность США за участие в этом процессе.

Вместе с тем, хорошо известно, что и ОАЭ, и Саудия - это страны в которых публичные, а особенно государственные СМИ, тотально контролируются властями и озвучивают только то, что им позволяют или поручают озвучить. И поэтому весьма показательна реакция на "Сделку века" международных правительственных рупоров двух государств.

Так, эмиратский аналог Russia Today - The National опубликовал статью с говорящим за себя названием "Ближневосточный план Трампа это подарок Ирану" (https://www.thenational.ae/opinion/comment/trump-s-middle-east-peace-plan-is-a-gift-to-iran-1.971197?fbclid=IwAR2qEZaauOfcAweMX9SPGOdcsvVBrQ5y4fKoMviD3q8LKvDv3aCihKpesz8). В ней констатируются в общем-то очевидные вещи - что т.н. "сделка века" неприемлема ни для палестинцев, ни для арабов, а потому ставка на такое одностороннее произраильское и антиарабское решение подрывает усилия потенциальных союзников США среди арабов и палестинцев и усиливает позиции Ирана, который будет и дальше спекулировать на своей роли защитника палестинского дела.

В том же духе высказалась саудовская "Аль Арабийя", заявившая в связи с обнародованием этой сделки, что "сейчас лучшим союзником Израиля является Иран" (https://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2020/01/28/What-if-Israel-Palestine-negotiations-are-resumed-as-a-result-of-the-Trump-plan-.html). Обосновывается это тем, что как Израиль в лице его нынешнего руководства, так и Иран заинтересованы в торпедировании реального арабо-израильского диалога.

Рупоры обеих стран, в соответствии с их официальной позицией, вместо этого призывают израильтян и палестинцев вернуться к диалогу, но приводимые ими аргументы показывают, что арабо-еврейский диалог, как его видят арабские сторонники примирения с Израилем, это не то же самое, что в их качестве преподносят Трамп и Нетаньяху.

Компромиссная модель примирения с Израилем, приемлемая для сторонников диалога в палестинском и арабском лагере, предполагает создание двух независимых государств - еврейского и арабского, раздел между ними Иерусалима и ликвидацию незаконных еврейских поселений с возвращением в Палестину палестинских беженцев. План же Трампа-Нетаньяху противоречит этим позициям по всем параметрам (https://golosislama.com/news.php?id=37983).

Конечно, это не помешает неофициально сотрудничать с Израилем ОАЭ и КСА, как это делает и Катар, да и та же Турция, имеющая с ним вполне официальные отношения и растущий товарооборот. Но ни официальная, ни медийная позиция этих стран сегодня не выражается в "сдаче Палестины".