Дагиру Хасавову продлили арест

Московский городской суд оставил под стражей адвоката Дагира Хасавова, арестованного по делу о воспрепятствовании правосудию и подкупе свидетеля для дачи им ложных показаний. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на одного из его адвокатов Саида Ярахмедова.

При этом срок содержания под стражей, избранный Басманным районным судом Москвы, завершается, и следствие снова просит продлить ему арест до 16 апреля.

Новое ходатайство Басманный райсуд рассмотрит 15 января. По словам Ярахмедова, Хасавов исполняет свои обязанности адвоката, находясь в СИЗО: пишет заявления и жалобы по делам своих клиентов.

Напомним, что Хасавова арестовали в сентябре в здании Лефортовского райсуда Москвы, куда он пришёл для участия в деле экс-главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, обвиняемых в присвоении 41 миллиона рублей, выделенных на реконструкцию изолятора временного содержания. Их, к слову, признали виновными и приговорили к 6,5 и 5,5 годам колонии.

Сам Хасавов считает, что его преследуют за защиту мусульман.