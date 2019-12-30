Режим открытого политического террора

(На фото сотрудники "Беркута" и портреты их жертв)

Две новости, размещенные за последние сутки одним лишь нашим сайтом, сложенные воедино, уже дают понимание того, с чем мы имеем дело в лице режима т.н. "РФ".

Речь идет об обмене натурального киллера на украинских военнослужащих, оказавшихся в плену у контролируемых Кремлем формирований т.н. ДНР и ЛНР (https://golosislama.com/news.php?id=37795). И речь идет об отправке в Нигер точно таких же киллеров для убийства знаменитого исламского проповедника Абу Умара Саситлинского (https://golosislama.com/news.php?id=37803). И если без первой новости вторая могла бы вызвать сомнение, то именно после того, как власти "РФ" вытащили из украинской тюрьмы не какого-то там "ополченца", а классического убийцу, правдоподобность того, что таких же убийц послали к опальному исламскому проповеднику не вызывает никаких сомнений.

Но эти две новости не исчерпывающие по данной теме. Показателен сам по себе состав тех, кого обменяли по украинско-российскому соглашению. Украина добилась освобождения служащих своих вооруженных сил или, по крайней мере, своих граждан. А кого по этой сделке получила путинская Россия?

С т.н. "ополченцами" все более-менее понятно - это классические участники военного конфликта и, следовательно, вполне логичные кандидаты для обмена пленных. Киллер Динго, по крайней мере, гражданин России.

Но почему путинская Россия добивалась освобождения украинских граждан и сотрудников украинского спецподразделения "Беркут", расстреливавших в Киеве украинских граждан в ходе попытки разгона Майдана? Ответ на этот вопрос очевиден - потому что рассматривает их как своих, что перечеркивает всю демагогию Кремля о том, что столкновения на Майдане были внутриукраинским гражданским конфликтом, к которому он де отношения не имеет.

Наглядной иллюстрацией этого является и судьба бывшего командира украинского "Беркута" Сергея Кусюка и ряда его сослуживцев, уже устроенных на работу в московскую полицию и теперь разгоняющих митинги российских граждан.

Ну и последняя новость - на прошлой неделе житель Омска Дмитрий Федоров, несколькими днями до этого выступивший с видеообращением о том, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики, был найден с отрезанной головой на железнодорожных рельсах.

Теперь понятно, для чего Кремлю нужны новые мясники?