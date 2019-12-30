В Нигере сорвано покушение на Абу Умара Саситлинского

Спецслужбы Нигера — государства в Западной Африке - при въезде в страну задержали двоих граждан России. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева).

По его словам, об этом рассказал представитель спецслужб Нигера сотруднику возглавляемого им благотворительного фонда.

Абу Умар считает, что прибывшие имели целью убить его.

"Они (спецслужбы Нигера – прим. ГИ) их обратно депортировали, не запустили вообще, поняли, что с нехорошим делом приехали", - отметил Ахмеднабиев. Он добавил, что спецслужбы Нигера допросили его сотрудника, поскольку только люди из его команды в этой стране имеют российские паспорта.

Власти Нигера пока никак не прокомментировали эту информацию.

Сами власти Нигера ранее неоднократно проверяли благотворительную деятельность Ахмеднабиева и его сотрудников. Никаких следов экстремистской деятельности, в которой обвиняют Саситлинского власти РФ, спецслужбы Нигера не нашли.

Напомним, что Абу Умар Саситлинский основал и возглавляет фонд "Живое сердце", который реализует благотворительные проекты в Нигере, Палестине, Турции, Бангладеш, России. Последние несколько лет он лично руководит работой в Нигере. В этой стране фонд строит колодца, а также мечети и медресе.