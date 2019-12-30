Ху из Динго, киллер Кадырова или решала из 90-х?

Два года назад в центре Киева раздались выстрелы: чеченский киллер Артур Кринари стрелял в чеченского героя-добровольца Адама Осмаева. «Настоящее Время» рассказало в своей статье - расследовании, о всех участниках этого события, но мы решили почерпнуть оттуда самое, на наш взгляд, интересное. Это история о том, как киллер Кадырова по кличке "Динго", жонглировал показаниями так, что бы при всех неопровержимых доказательствах заказного покушения на убийство, добиться обвинения за покушение мотивированное якобы "личными неприязненными отношениями", и дождался того, что его обменяли на пленных украинцев, захваченных сепаратистами Донбасса. Как бы не относиться к личным способностям Динго, остается за кадром история о том, кто ему аккомпанировал деньгами и политическими рычагами, но факт остается фактом, как сказал однажды Владимир Путин: «Россия своих не бросает».

Артур Кринари в Лукьяновском СИЗО. Фото: Катерина Сергацкова

Артур и его фамилии

В СИЗО к Артуру Кринари попасть несложно. Главное – не запутаться в его именах. По делу о покушении в Киеве он проходит как украинский гражданин Александр Дакар, в показаниях Амина и Адам называют его Алексом Вернером, сам он представляется россиянином Артуром Кринари. Для интервью с обвиняемым сотрудники Лукьяновской тюрьмы предоставляют небольшую комнату с "клеткой". Кринари приводят без наручников и не сажают за решетку, оставляют в комнате без охраны. Мы разговариваем за небольшим деревянным столиком без посторонних глаз.

Кринари вытягивает вперед мизинцы обеих рук, демонстрируя, что на них нет ногтей. Ногти ему вырвали в киевском изоляторе во время пыток, утверждает Кринари. Но заявления о применении пыток он не подавал.

Кринари гладко выбрит, волосы короткие, седые. Говорит по-русски без акцента. Как только разговор заходит о происшествии на Подоле, он повышает голос и переходит почти на крик.

"Киллером Кадырова" его называют совершенно незаслуженно, объясняет Кринари, – он не киллер, а переговорщик. В круг его профессиональных задач входит выбивание крупных долгов и "уговаривание" различных людей.

"Есть свои принципы, свои правила. Никакого оружия, даже если тебя убивают. Никогда не отвечать грубостью на грубость. Никогда никому не мстить. Сделал – сделал. Не получилось – не получилось. Все, отошел в сторону. Абсолютное хладнокровие", – говорит он.

Кринари рассказывает, что его настоящее или "первое” имя – Артур Денисултанов. 5 сентября 1967 года родился в чеченском городе Гудермесе. По словам Артура, его семья входит в тейп Ялхой – одну из крупнейших клановых групп чеченского народа. Ялхойским был, например, погибший в тюрьме Юсуп Темерханов, которого в России осудили за убийство полковника Юрия Буданова. Рамзан Кадыров называл Темерханова жертвой судебной системы и соболезновал семье.

В 17 лет, после школы, Денисултанов переехал из Чечни в Санкт-Петербург. Об этом периоде его жизни известно в основном то, что он несколько раз женился и разводился, каждый раз брал фамилии жен. Так Денисултанов стал Курмакаевым, затем Цебро, потом Кринари и так далее. Он признается, что новые жены и паспорта появлялись у него как раз в тот момент, когда какой-либо из старых "засвечивался" в базах правоохранительных органов.

Только в открытых источниках есть несколько уголовных дел на разные фамилии Кринари. В материалах следствия сообщается, что в 2000 году российские власти закрыли уголовное дело на Артура Кринари по статьям о мошенничестве, растрате, похищении человека и вымогательстве. В марте 2011-го его же, но под фамилией Курмакаев, осудили за кражу около 176 тысяч евро и подкуп свидетелей на 7,5 лет. Он вышел на свободу условно-досрочно 5 июня 2014 года.

О связях с криминальным миром Кринари говорит открыто и не без хвастовства: "Меня в 1999 году в центре Питера задержали, привезли в отдел, положили на стол "Стечкин" и сказали: это твой пистолет (которого у меня не было), и мы тебя закрываем. Через два часа отпустили. Потому что у меня были свои знакомые, которые позвонили и сказали: ребята, не занимайтесь херней".

Что Кринари делал в Украине

Вскоре после освобождения из колонии Кринари возглавил в Москве "Международный институт геоинформатики" (не образовательную организацию, а ЗАО, которое занималось, в частности, продвижением устройства "СпасМиг" для спасения из высотных зданий). Он говорит, что в 2015 году уехал в Украину как раз из-за того, что его "выдавили" с поста директора и угрожали завести уголовное дело из-за финансовых споров. Проверить его слова не получается: сайт института не работает, с сотрудниками связаться не удалось.

В Киеве Кринари снял квартиру в престижном районе Печерска, где часто селятся бизнесмены и политики. И утверждает, что практически сразу пошел "в украинское ФСБ, то есть СБУ". Он сделал это потому, объясняет Кринари, что в Украине ему нужна была защита – политическое убежище либо новые документы. Сотрудник СБУ по имени Валерий (так утверждает Кринари, фамилию не называет, в материалах дела информации об этом человеке нет) якобы предложил ему достать себе фальшивый паспорт и намекнул, что сделать это можно в Одессе. "Найди там чеченцев, они все сделают", – цитирует Кринари совет своего "куратора".

Кринари говорит, что так и поступил: поехал в Одессу, нашел чеченцев, те посоветовали обратиться к азербайджанцу Алику на рынке "Привоз". Так за $500 Артур Кринари стал еще и Александром Винустовичем Антиповым.

Позже полиция выяснит: Антипова убили в 2001 году в Одессе, убийц не нашли, а паспорт считался утерянным. Кринари говорит, что этого не знал. С новым паспортом он вернулся в Киев, показал его СБУшнику, а тот снял скан-копии. "Легализовался" окончательно Кринари так же, как делал в России: женился на Катерине Дакар и взял ее фамилию. Так он стал украинцем Александром Дакаром.

"Через какое-то время – то ли осенью 2015 года, то ли весной 2016-го, точно не помню – мы снова встретились [с сотрудником СБУ], и он мне говорит: "Здесь (в Киеве – НВ) есть российские депутаты бежавшие, ты мог бы с ними как чеченец и россиянин, тоже бежавший, вступить в контакт и познакомиться? Вот, – говорит, – есть гостиница Hyatt, они туда часто ходят. Мы, – говорит, – тебя прикроем, я предупрежу службу безопасности, чтобы тебя не прогоняли". Так я почти год ходил в Hyatt и по их просьбе контачил с этими депутатами".

Среди тех, с кем Кринари познакомился, был бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев. Оба подтвердили, что обсуждали закупку медицинского оборудования для государственного предприятия. Кринари, по его словам, обещал найти оборудование за полцены, а "навар" поделить. Но сделка не состоялась – Пономарев перестал выходить на связь.

По заданию украинских спецслужб, продолжает Кринари, он познакомился с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (его убили в центре Киева 23 марта 2017 года), с экс-депутатом Верховной Рады Олегом Ляшко, с режиссером программы "Шустер Live" Павлом Елизаровым. По признанию Пономарева, его киевский знакомый производил впечатление "европейского русскоязычного мужчины с хорошими деловыми манерами и при деньгах". А по словам Кринари, для него самого эти знакомства были шансом "где-то что-то заработать" – и он намеренно не заговаривал о своей национальности: "Ведь если скажешь, что чеченец, сразу подумают, что кадыровец, и не будут общаться".

Мотивы СБУ "курировать" эти знакомства "переговорщик" объясняет так: сбор информации о россиянах, их реальных целях в Украине, финансовом состоянии и планах. "Им надо было знать, искренние ли они или ведут двойную игру", – полагает Кринари.

Что произошло на Подоле: версия "киллера Кадырова"

В Киеве Кринари дел с чеченцами не имел, но весной 2017 года ему якобы предложили встретиться некие "авторитетные спонсоры российской оппозиции" (имен он не называет). Вызвали на встречу в Москве и сообщили, что нужно передать некое послание оппозиционным Кадырову чеченцам в Украине – Амине Окуевой и Адаму Осмаеву.

От этих "заказчиков" Кринари узнал, что якобы Окуева и Осмаев занимались отмыванием денег под "крышей" влиятельных людей в украинских верхах. Часть этих денег, по словам Кринари, должна была отправляться на поддержку чеченских добровольческих формирований, но средства "с последних трех конвертаций" – Кринари называет сумму $2,7 млн – куда-то пропали. "Меценаты" в России хотели, чтобы "профессиональный переговорщик" попросил Амину и Адама объясниться и вернуть долг, утверждает он.

Амина Окуева и Артур Кринари на одной из встреч. Фото предоставлено защитой Артура Кринари

Вернувшись в Киев, Кринари со своим паспортом на имя Александра Дакара заселился в отель "Лыбедь" – недорогую гостиницу в деловом центре Киева. Компактные номера, пропахшие сигаретами занавески, дешевая мебель. Выписка из отеля показывает: Дакар ночевал там практически каждый день с 21 мая до 1 июня 2017 года, переезжая из полулюкса в стандарт и обратно. Там у него нашли несколько сим-карт разных украинских мобильных операторов. С одного из этих номеров он сделал первый звонок Амине Окуевой.

Кринари говорит, что несколько раз встречался с Окуевой один на один и обсуждал тему долга. По его словам, поначалу он действительно представился ей французским журналистом и только потом рассказал о настоящей причине своего интереса. На видеозаписях, которые Кринари предоставил редакции, видно, что и Окуева, и Осмаев отвечают на вопросы человека, которого считают журналистом, и благодарят французское издание Le Monde за проявленный интерес и будущее сотрудничество. И Осмаев, и Окуева в своих показаниях потом утверждали, что "Вернер" обещал им 25 тысяч евро за серию интервью. Кринари же говорит, что это было одной из его первоначальных "уловок", чтобы привлечь их внимание. После того, как он наладил доверительный контакт с Аминой, он якобы рассказал ей про проблему с долгом. Ей, но не Осмаеву – его нужно было, по словам Кринари, сначала "подготовить". Даже после произошедшего, говорит он, Адам не знает ничего про долг – этим занималась только Амина. Осмаев в коротком интервью Настоящему Времени заявил, что Кринари выдумал историю про отмывание денег.

По словам же Кринари, Окуева, когда узнала про настоящую причину его приезда, рассказала ему о влиятельных знакомствах, которые помогут решить "любую проблему", в том числе с долгом. Одним из этих знакомых якобы был Сергей Коротких.

Коротких в Украине знают как ультранационалиста по прозвищу Боцман из Беларуси. В 2014 году он присоединился к батальону "Азов", воевал на Донбассе, а затем возглавил в полиции отдел охраны стратегически важных объектов (это подразделение входит в состав МВД). На этой госдолжности Коротких работал с 2015 по 2018 годы. Под решением любой проблемы, считает Кринари, Окуева имела в виду оружие, взрывчатку и "крышу МВД".

"Переговорщик" утверждает, что их с Аминой встречи должны были попасть в объективы камер видеонаблюдения отеля "Лыбедь", а содержание бесед сохранили видеозаписи, которые сам Кринари якобы тайно сделал на телефон. Эти записи он держит где-то "у себя" и передаст прокуратуре, только если она согласится изменить ему меру пресечения. Тогда же Кринари готов поделиться информацией о Боцмане и о том, как "через него" связаны убийства журналиста Павла Шеремета и добровольца Тимура Махаури из чеченского батальона имени шейха Мансура. Но только с прокуратурой и только в обмен на свободу.

Что же касается его событий 1 июня 2017 года, то для Кринари они закончились трагически. Попавшая в него пуля прошла через плечо и застряла в шее возле артерии. Очнулся он в больнице, у палаты дежурили полицейские. У него нашли водительское удостоверение и загранпаспорт на фамилию Дакар в обложке из кожзама с тиснением "Гражданин Вселенной". На груди – татуировки: "Аллаху Акбар" по-арабски и полумесяц со звездой.

Изложенную выше версию событий Кринари стал рассказывать уже после того, как Амина Окуева погибла. Поначалу, когда она была жива и могла опровергнуть его слова, он говорил прессе, что действительно брал интервью у пары для своей книги про чеченцев в оппозиции. Теперь объясняет предыдущую версию тем, что заказчики разрешили ему рассказать про деньги, – чтобы должники их вернули.

Кроме того, менялась и позиция Кринари относительно оружия – держал он его в руках или нет. На первых допросах "киллер Кадырова" говорил, что выстрелил из пистолета, который ему показывали Адам и Амина в машине, "случайно". Теперь настаивает, что вовсе не держал оружие в руках, а первоначально его "убедили" в том, что он сделал первый выстрел.

После перестрелки полицейские обнаружили в машине три пистолета: два "Макарова" и австрийский Glock. В материалах дела говорится, что Кринари достал Glock из мусорного бака на одном из киевских рынков, где чинил обувь в период между 21 мая и 1 июня. Точной даты в деле нет. Свидетельских показаний нет. Человек, на которого следователи указывают как на обувщика, не помнит ни Кринари, ни его заказа. Коробку, в которой хранился Glock, Кринари якобы купил в торговом центре неподалеку от отеля "Лыбедь". Но проверка показала, что такие коробки там не продаются и не продавались, а в интернет-магазине, который торгует подобной упаковкой, ответили на запрос следствия, что коробок такого образца нет в продаже уже около пяти лет.

"Glock [Осмаев] достал из багажника, – заявляет Кринари. Он говорит, что в машину садился без всякой коробки. – Чей он был, я не знаю, но пистолет доставал он. У меня не было. Они говорят, что я эту коробку с "Глоком" принес в пакете. Пакета нет? Нет. На коробке отпечатки должны быть – я же его трогал, я же без перчаток был. Внутри коробки, сверху коробки хоть какое-то ДНК должно остаться? Нет там моего ДНК, только Осмаева".

Осмаев предполагает, что отпечатков Кринари нет, потому что он – киллер-профессионал и заранее скрыл рисунок кожи на пальцах: "Скрыть отпечатки очень легко – они стираются пемзой либо суперклеем. Этот человек – профессионал и наверняка, идя на дело, сделал так, чтобы его отпечатков не осталось", – сказал Осмаев Настоящему Времени.

Правда, на ручке двери внедорожника отпечатки Кринари все же нашли.

События на Подоле – уже не первый случай, когда Кринари заподозрили в наемничестве. В первый раз это случилось в Австрии после убийства там чеченца Умара Исраилова.

Исраилов воевал на стороне ичкерийцев во Вторую чеченскую. В 2003 году он стал работать на Рамзана Кадырова – как позже объяснял, он сделал это после того, как его поймали и пытали сотрудники охраны Ахмата Кадырова (охрану возглавлял как раз Рамзан). В конце 2004 года Исраилов с семьей сбежал в Австрию и запросил там политическое убежище.

Спустя четыре года, в 2008-м, Исраилова навестил некто Артур Курмакаев (одна из фамилий Кринари). Он сообщил, что представляет интересы Тимура Даудова (он же Магомед Даудов) по прозвищу Лорд. Даудов был самым близким к Рамзану Кадырову силовиком и в правительстве Чечни отвечал за внутреннюю безопасность (сейчас – председатель парламента республики). Даудов якобы хотел добиться того, чтобы Исраилов вернулся в Чечню и отозвал свой иск в Европейский суд по правам человека о пытках. В противном случае, передал Курмакаев, его могут "устранить".

Вскоре после этого разговора Курмакаев добровольно явился в полицию Вены и попросил о защите. Он рассказал о своем задании и сообщил, что боится за жизнь Исраилова и за свою – первого могут убить, а его "накажут", если он не будет выполнять указание Лорда. Курмакаева допросили, он уехал из Австрии, а через полгода Умара Исраилова застрелили.

Исполнителей и организаторов преступления власти Австрии нашли: троих чеченцев осудили на сроки от 16 лет до пожизненного. До сих пор неясно, был ли к убийству причастен Курмакаев или он, как и заявил в австрийской полиции, только принес "плохую весть". Единственное, что полиция Вены установила наверняка: Курмакаев – это Денисултанов, он же Кринари, он же Дакар.

Поэтому когда 1 июня 2017 года стало известно имя стрелявшего, украинская пресса уже не называла Кринари иначе как "киллером Кадырова" и "охотником за чеченцами". Но сам Артур Кринари, перечисляя свои имена и комментируя уголовные дела, упрямо настаивает: он не киллер и не шпион.

Что все-таки произошло в машине между Артуром Кринари и его собеседниками, кто именно стрелял и сколько раз, откуда взялся пистолет Glock, как и кто передал Кринари "заказ" на убийство, был ли его целью только Адам Осмаев или Адам и Амина вместе – ответы на все эти вопросы вероятно мы уже никогда не узнаем. Но самое интересное, что в обвинительном заключении, которое огласили в начале июня, о "заказе из Кремля" не говорится: киллеру вменяли в качестве мотива "личное неприязненное отношение".

В рамках обмена Киев выдал киллера «Динго» (Артур Кринари), который пытался убить Амину Окуеву и Адама Осмаева. Об этом 29.12.2019 на своей странице в facebook сообщила журналистка Екатерина Сергацкова.