Фарс официальной правозащиты

Вчера т.н. Кировский райсуд Уфы продлил до 6 марта заключение под стражей лидеру башкирского республиканского движения и бывшему лидеру движения "Нация Ислама" Айрату Дильмухаметову.

Сам этот факт вряд ли кого-то удивил - как мы писали раньше, фактически главного оппозиционера республики только за высказывание им его взглядов собираются "закрыть" лет на десять, причем, это будет уже пятый срок его заключения (https://golosislama.com/news.php?id=36367).

Удивляет, по-прежнему, другое. А именно лицемерие тех, кто в отличие от открыто "сажающих" строит из себя поборников прав человека и гражданских свобод. Например, в Башкортостане такой личностью, возглавляющей соответствующий орган, является Владимир Барабаш, председатель Совета по правам человека при главе республики.

И что же он пишет в день, когда суд еще на несколько месяцев оставил под арестом политического заключенного, единственного сына старой вдовы, который никуда из Башкортостана уезжать не собирался, хотя ему это много раз предлагали и у него была такая возможность? Возмущается попранию политических свобод и элементарной гуманности? Нет, в этот день он возмущается комментарию, сделанному игроком хоккейного клуба "Салават Юлаев" в Инстаграме спортивной журналистки... (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2655258371225378&set=a.112914932126414&type=3&theater).

Собственно, вот наглядная иллюстрация сущности официальной правозащиты в путинской России. А чтобы не было впечатления, что это только перегибы на местах, укажем на еще одно событие из той же сферы - околокремлевская журналистка Екатерина Винокурова, включенная в кремлевский Совет по правам человека уже при президенте РФ, на этой неделе рассказала, как глава этого совета Валерий Фадеев наорал на нее после его заседания - за то, что в ходе него она посмела задать Владимиру Путину вопрос о детях Беслана.

Винокурова заявила журналистам, что такой человек как Фадеев не может возглавлять подобный совет и что она будет ставить вопрос о его смещении с должности. Как вы думаете, кого в итоге "сместят", Фадеева (https://golosislama.com/news.php?id=37403) или эту журналистку?