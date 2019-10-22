"Права человека" в Кремле зачистили от либералов

Общественность обсуждает перемены произошедшие в так называемом Совете по правам человека при президенте России (смешное название, не правда ли). Собственно, для мусульман этот орган, бесполезный, как и все декорации чекистского режима, утратил какой-либо интерес, когда из него "ушли" последних людей, способных озвучивать там их проблемы (https://golosislama.com/news.php?id=35501).

И тем не менее, какая-то имитация защиты прав человека и в частности дискуссий лицензированных правозащитников с властью на темы их ущемления там осуществлялись, примером чему является то заседание, о котором мы писали почти год назад (https://golosislama.com/news.php?id=35596).

Теперь, видимо, "национального лидера" решено избавить от необходимости отписываться или отбалтываться от назойливых "либералишек", наиболее говорливых представителей которых вычистили из СПЧ. Речь, в частности, идет о Екатерине Шульман, какой уже год рассказывающей россиянам байки о неизбежности новой перестройки и либерализации сверху, Павле Чичикове, главе правозащитной группы "Агора", Евгение Боброве, главе правозащитной группы "Восход" и Илье Шаблинском, профессоре ВШЭ, академическом оплоте системных либералов.

Зато в СПЧ включен апологет "русской весны" из Украины и сотрудник симоньяновской пропагандистской машины Кирилл Вышинский, арестованный в этой стране за пособничество террористам и экстремистам "русского мира" и недавно вымененный на украинских узников в России. А возглавил его еще один ястребинный идеолог и пропагандист путинизма - Валерий Фадеев.

Вот такие люди теперь будут заниматься "защитой прав человека при президенте РФ". Остается только включить в этот орган таких как Владимир Соловьев, Евгений Сатановский, Роман Силантьев, Владимир Шаманов и еще парочку подобных персонажей, исключив оттуда всех, кого есть хоть какие-то основания подозревать в "гнилом духе диссидентства". И декорация прав человека в путинской России будет полностью соответствовать их реальному состоянию.

На фото - Владимир Путин и Валерий Фадеев