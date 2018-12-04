В Совете по правам человека нет представителя мусульман

В новом составе СПЧ при Президенте опять ни одного мусульманина, ни одного представителя истёкшего кровью Северного Кавказа или возмущённых имперским шовинизмом национальных республик.

Неужели ни ингуш Магомед Муцольгов, ни дагестанцы Расул Кадиев, Руслан Курбанов или Магди Камалов, ни представители татарских или якутских общественных и правозащитных организаций не достойны членства в СПЧ?

Опять комплекс «белых господ»? На всю страну ни одного мусульманина-правозащитника?

Эта ширма под названием СПЧ, скрывающая преступления властей, становится все смешнее.