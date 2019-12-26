Токсичность "Русского мира" начинает зашкаливать

Еще недавно разные исламофобы на фоне терактов или квазитерактов с участием мусульман называли их причиной Ислам, используя мемы про "самую мирную религию" или про то, что "не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане" и т.п.

Однако в последние годы теракты с участием мусульман в России превратились в редкость, да и те в половине случаев мутные, вызывающие большие вопросы к их "расследованию", если это так можно назвать. Зато новости о том, как самые что ни на есть представители "глубинного народа" и "русского мира" то кого-то расчленят, то кого-то расстреляют, в последнее время сыпятся, как из рога изобилия.

Только на прошлой неделе мы рассуждали о том, что силовики, закатывающим на длительные сроки людей из запрещенных в России "идейно-враждебных" организаций, теперь сталкиваются с террором не с их стороны, а со стороны типичных продуктов "русского мира", который строит в стране их режим (https://golosislama.com/news.php?id=37752).

Однако с этим террором и беспределом приходится сталкиваться не только им, но и рядовым россиянам, которые еще чествовали подобных людей как героев - борцов с "террористами в Сирии", "укронацистами в Украине" и т.д. Так, вчера стало известно о том, что Игорь Толстошеин (на фото), известный как организатор "военно-патриотических лагерей" был задержан за совращение и изнасилование 12-летней девочки, которая, как оказалось, была лишь одной из многочисленных его жертв.

Кривошеина представили главным образом как организатора "военно-патриотического" проекта "Заря" - одного из тех, что сейчас по всей России штампует из детей носителей "русского мира", как выяснилось, расстлевая их во всех смыслах. Однако большинство СМИ скромно умолчали о том, что тот же самый Кривошеин входил в руководство т.н. "Славянского корпуса", вербовавшего людей для участия в боевых действиях на Донбасе и в Сирии еще до того, как эта роль перешла к ЧВК "Вагнер".

Чем в Сирии занимались вагнеровцы, сегодня уже известно (https://golosislama.com/news.php?id=37549). Да вот только ошибались те, кто надеялись, что этим они будут заниматься только там, как ранее некоторые думали, что российские каратели, пытающие чеченцев, оставят свои навыки в Чечне, а не заберут их с собой домой...

Кстати, вчера же в Москве был арестован еще один известный представитель "русского мира" - член Союза писателей т.н. ДНР Александр Конторович. У него дома силовики нашли целый склад оружия.

Видимо, после случая с Евгением Манюровым, задумавшись о том, что оно может начать стрелять в них...