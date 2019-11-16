Головорезы "Вагнер"- фото с "трофеем"

Это не запрещённый в РФ ИГИЛ. Это не "бандеровские каратели" распинающие мальчиков в трусиках и заливающие пенобетон во влагалище школьницам. Это российские освободители, борцы с «хунтой» и «исламистской чумой». Главное не перепутать.

Жестокое убийство пленного сирийца совершила группа россиян из частной военной компании “Вагнер”, которые как наемники действуют в разных горячих точках мира. По всей видимости это фото из третьего видео, первые два из которых были опубликованы в сети два года назад и наделали много шума. На третьем видео финал этого зверства заканчивается сожжением трупа.