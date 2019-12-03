Тринидад и Тобаго: полицейская-мусульманка отсудила право носить хиджаб и компенсацию

Шэрон Руп, офицер Специальной резервной полиции (СРП) карибского островного государства Тринидад и Тобаго, получившая в ноябре прошлого года право носить хиджаб с униформой, получит компенсацию в размере 185 000 долларов за нарушение ее конституционных прав. Решение об этом принял Верховный суд страны.

Все дело в том, что бывший комиссар полиции Стивен Уильямс запрещал Шэрон Руп носить хиджаб при исполнении служебных обязанностей. Руп обратилась в суд и вот судья Маргарет Мохаммед вынесла решение в ее пользу еще в ноябре прошлого года. А вот сейчас суд постановил, что ей должна быть выплачена компенсация, так как запрет на ношение хиджаба вызвал у женщины стресс, боль и страдания. Судья Мохаммед рассмотрела пять отдельных случаев, когда Руп подвергалась дискриминации из-за хиджаба, хотя другие офицеры полиции могут носить христианские крестики и индуистские шнурки. Примечательно, что в одном из таких случаев старший офицер предложил вывести Руп из комнаты прослушки, которая занималась борьбой с бандами в центральном Тринидаде. Считается, что у этих банд есть исламские связи, а значит офицер Руп может быть «ненадежной».

Шэрон Руп служит в СРП с 2009 года, но хиджаб начала носить лишь в 2014 году, когда она стала практиковать свою религию.

Ее команда адвокатов, возглавляемая старшим адвокатом Анандом Рамлоганом, пыталась убедить суд в том, что надлежащая сумма компенсаций сотруднику полиции должна составлять от 200 000 до 250 000 долл. США в качестве возмещения ущерба и от 300 000 до 350 000 долл. США в качестве возмещения ущерба.