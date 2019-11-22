Власть поехавших садистов

Две новости об изуверском убийстве садистами ЧВК "Вагнер" несчастного сирийца (https://golosislama.com/news.php?id=37549 и https://golosislama.com/news.php?id=37574) оказались в топе материалов нашего сайта по просмотрам за неделю, равно как и сама эта новость стала одной из главных в русскоязычном пространстве и достаточно заметной во всем мире, который она также облетела.

В этот вопрос сразу надо внести ясность. Шокирует в данном случае даже не сам факт абсолютно садистских пыток человека, его убийства и измывательства над его трупом. Почти на любой войне присутствуют люди с "поехавшей крышей" и изуверскими наклонностями, для которых она является подходящим способом проявить себя. Да что там войне - ежедневно в криминальных хрониках той же России появляются новости о жестоких убийствах не то, что врагов, а детей, членов своих семей, бывших друзей и т.д., и т.п. Также мы не будем делать вид, что это происходит только в России, хотя, конечно, по уровню бытовой и криминальной дикости страна прочно удерживает позиции в перечне стран третьего мира, тем не менее, подобное может происходить везде и регулярно происходит.

Проблема тут совершенно в другом. Изуверское преступление, военное преступление совершено участниками формирования, хоть и не государственного, но посланного в эту страну государством, о чем прекрасно знают все и в стране, и в мире. Если не с точки зрения юридической, то с точки зрения моральной и репутационной, так уж точно.

Теперь давайте рассмотрим ближайшую аналогию. Совсем недавно в ходе первых дней совместной операции вооруженных сил Турции и союзной ей Сирийской Национальной Армии (СНА) бойцы последней совершили несколько актов, нарушающих общепринятые правила ведения войны, что моментально использовала вражеская пропаганда. При этом речь не шла, как в данном случае о том, что человеку на камеру кувалдой ломали ноги, потом саперной лопаткой отрубали голову, а потом вешали и поджигали его обезглавленный и изуродованный труп. Нет, речь шла о расстреле безоружных пленных в условиях, приближенных к боевым, то есть, когда противник только что воевал, но бросил оружие в надежде на плен и милость. Убийство врага в такой ситуации в принципе можно понять в качестве эксцесса, но безусловно, такой эксцесс является нарушением общепринятых правил ведения войны и отношения к пленным. Поэтому буквально на следующий день командование СНА, которая подобно ЧВК Вагнер не является признанной регулярной государственной армией, выступило с заявлением, осуждающим данные действия и пообещало расследовать их и наказать виновных. А следом, через какое-то время приняло внутренний документ, предписывающий своим бойцам соблюдать международные правила ведения войны.

А что же мы видим в данном случае? Какая последовала реакция на эту чудовищную жестокость и не менее чудовищную глупость (снимать подобное на камеру) со стороны руководителей и говорящих голов государства, которое оправдывало свою интервенцию в Сирию необходимостью борьбы с варварством, мракобесием и т.д., и т.п.? Гробовое молчание, никакого возмущения, никакого осуждения, никаких обещаний разобраться и наказать тех, кто перед всем миром дискредитировал русских военных как безумных садистов, то есть, представил их ровно в том образе, в котором они недавно были представлены в популярной компьютерной игре, что вызвало такое возмущение кремлевской пропаганды.

Зато не молчали кремлевские и прокремлевские пропагандисты и боты, в социальных сетях, которые открыто и яростно занимались оправданием этого садизма тем, что де игиловцы не люди (убитый, кстати, был не игиловцем, а мирным сирийцем, бежавшим от мобилизации в армию Асада), и с ними именно таким образом надо поступать.

Деградация этой системы даже по сравнению с тем, какой была она сама еще в начале своего становления, просто вопиющая. Понятно, что такие же садисты, какие были явлены миру, занимались ровно тем же в Чернокозово, Самашках, Алдах и других чеченских населенных пунктах, в расправе над которыми и рождался нынешний режим. Понятно, что их так же покрывали, а многие внутренне и одобряли все это. Но по крайней мере на публике в наиболее явных случаях обнаружения подобных военных преступлений, как это было с делом Буданова, сама власть была вынуждена их осуждать и даже наказывать "спалившихся" садистов.

Сейчас же, по прошествии почти двадцати лет, мы видим уже их неприкрытую апологию, которая шокирует не то, что цивилизованные страны, а Александра Баркашова, лидера нацистской организации РНЕ в 90-е годы, который заявил, что в этих вагнеровцев всесилились бесы и они делают то, что противоречит воинской этике, за что был облит помоями кремлеботами.

Таковы реалии путинской России по состоянию на конец 2019 года - государства поехавших садистов, шокирующего не то, что цивилизованный мир, но уже и классических нацистов.