"Новая газета" нашла садистов из "Вагнера" (21+)

Под песню со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать» несколько бойцов в неформальном снаряжении забивают кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде. Избиваемый похож на араба. Избивающие говорят по-русски без акцента. Лица их закрыты. Место действия напоминает полуразрушенный промышленный объект в сирийской пустыне. Похоже, что рядом лежит отрезанная человеческая голова.

Двухминутный видеоклип об этом появился в Сети вечером 30 июня 2017 года. Комментаторы предположили, что на видео могут быть действующие в Сирии бойцы «группы Вагнера», но никто не смог этого подтвердить: лиц на записи не видно, каких-либо опознавательных знаков на людях нет, где и когда записано видео — неизвестно. Но в ноябре 2019 года в Сети появилось продолжение истории — три следующие части видеозаписи, из которых ясно, что случилось с арабом.

На втором видео тело мужчины, по которому били кувалдой, лежит на земле. Человек без сознания или уже мертвый. Один из бойцов под комментарии коллег отрезает ему ножом голову. Получается плохо, окружающие помогают советами: «Режь, давай (неценз.) сильнее! Давай, прямо позвонки ломай! Лопаткой давай!»

Затем руки отрубают саперной лопаткой, замечая: «Ноги надо оставить, за ноги подвесим».

В четвертой части видео обезглавленное тело с отрубленными руками подвешивают вверх ногами, обливают бензином и сжигают. Участники продолжают веселиться. Упоминается шашлык и жареные ребрышки.

Жертва

Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Фото: jesrpress.com

Арабской прессе удалось установить личность погибшего, время и место казни. Как пишет Jesr Press, убитый — Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута. Он родился в 1986 году в Дейр-эз-Зоре. По данным издания, Хаммади уезжал из Сирии во время войны, но в июле 2017 года вернулся (возможно, в арабской прессе допущена ошибка, так как видео появилось в сети в конце июня — Ред.), и его мобилизовали в резерв армии Башара Асада. Затем дезертировал, но его поймали. Место казни Jesr Press идентифицирует как месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс.

Убийцы

Все участники расправы закрывали свои лица. Кроме одного. На первых частях видео молодой мужчина в зеленой форме еще заматывает голову платком-арафаткой. У него в руках фотоаппарат, и он, вероятно, записывает видео. Со своим фотоаппаратом он часто попадает в кадр другого оператора. Но к концу процедуры расслабляется. В начале четвертой части звучат чьи-то слова: «Да с лицами пускай… Лица прячьте… Да ну, все равно это видео никуда не пойдет». И человек с фотоаппаратом опустил арафатку.

Изображение человека с фотоаппаратом в арафатке мы загрузили через сервис FindClone, который позволяет по изображению лица находить фото человека в социальной сети «ВКонтакте». Первыми ссылками программа выдала изображение одного и того же мужчины на страницах нескольких пользователей.